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Macron’dan Avrupa’ya ortak güvenlik çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2020 20:53 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerine seslenerek, savunma ve nükleer silah programı konusunda ortak strateji izleme çağrısı yaptı.

Macron’dan Avrupa’ya ortak güvenlik çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Paris’te ülkesinin savunma, güvenlik ve nükleer silahlanma konularında izleyeceği temel stratejiyi ortaya koyan bir prensip konuşması yaptı. Çok sayıda yabancı askeri temsilci ile Fransız Ordusu mensubunun hazır bulunduğu konuşmada Macron, Avrupa ülkelerine güvenlik konusunda inisiyatifi kendi ellerine almaları çağrısında da bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı, hedefin Avrupalılar arasında bir strateji kültürü geliştirilmesi olduğunu belirterek, nükleer silahlanmanın kontrolü için ortak bir Avrupa inisiyatifinin şart olduğu görüşünü dile getirdi.

"Seyirci kalınmamalı"

Nükleer silahlanma yarışının arttığı bir dönemde Avrupa'nın gelişmelere sadece seyirci kalamayacağı görüşünü savunan Fransa Cumhurbaşkanı, bugünkü konuşmasında Avrupa'nın uluslararası nükleer silahlanmayı kontrol amaçlı bir plan geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı. ABD'nin çekilmesiyle geçen ağustos ayında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nın (INF) geçerliliğini yitirmesi Avrupa'da büyük endişe yaratıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bir süredir Avrupa'nın güvenliğinin gelecekte de Amerika Birleşik Devletleri ile yakın işbirliği içinde sağlanacak olduğunu söylese de, diğer yandan savunma konusunda Avrupa'nın Washington'dan bağımsız hale gelmesi gerektiğini dile getiriyor.

Macron nükleer silahları paylaşmaya karşı

Macron, bugünkü konuşmasında, korunmak için mevcut bir hukuki çerçeve olmadığı için Avrupa'nın yakında kendi toprakları üzerinde bir nükleer silahlanma yarışına tanık olacağını ileri sürdü. Ayrıca Fransa'nın nükleer silah programından vazgeçmeyeceğini de kesin ve net biçimde ifade etti. Arzu etmeleri halinde Avrupalı partnerlere nükleer programları hakkında ayrıntılı bilgi verebileceklerini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, ancak bu silahların paylaşılmasına yanaşmayacaklarını kaydetti. Macron, partnerlerin, ülkesinin askeri tatbikatlarına katılmasının ise mümkün olduğunun altını çizdi. Fransız politikacı, ülkesinin sadece nükleer silahlara sahip olmasıyla bile Avrupa'nın güvenliğini güçlendirdiğini ileri sürüyor.

Almanya Macron'un planlarına temkinli

Daha önce NATO'yu "beyin ölümü gerçekleşmiş" bir kurum diye niteleyen Fransa Cumhurbaşkanı'nın nükleer program hedeflerine Alman hükümeti temkinli yaklaşıyor. Macron'un konuşması öncesi konuşan federal hükümetin ortağı Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Meclis Grup Başkanvekili Johann Wadephul, Almanya'nın Fransa'nın nükleer caydırıcılığına kendi imkanları ve mevcut donanımı ile dahil olabileceğini açıklamıştı. Buna karşılık Paris'in nükleer silahlarını AB'nin veya NATO'nun kumandasına bırakmasını talep etmişti.

Fransa, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasından sonra, Birlik üyesi ülkeler içinde nükleer silahlara sahip tek ülke olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 300 nükleer başlık ile Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada nükleer silah programı en güçlü olan üçüncü ülke.

Fransa'da ordunun da başkomutanı sıfatına sahip olan cumhurbaşkanları beş yıllık görev süreleri boyunca geleneksel olarak bir kez savunma ve güvenlik konusundaki stratejiyi ortaya koyan bir prensip konuşması yapıyor.

AFP,dpa/ETO,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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