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Macron’dan başörtü polemiğine karşı birlik çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 13:13 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir haftadır yoğun bir şekilde devam eden başörtü polemiğine son vermek istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir haftadır yoğun bir şekilde devam eden başörtü polemiğine son vermek istedi. İç şavaş uyarısı yapan Macron "Bölünmeyelim. Birlik olalım. Toplumumuzda radikalleşmiş olan herkese karşı uyanık olalım. İnançları ne olursa olsun, tüm vatandaşlarımızla birlik olalım. Müslümanlarımızı damgalamayın. Ulusal topluluğumuzun bir kısmını damgalamak sorumsuzca davranmaktır" ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir haftadır yoğun bir şekilde devam eden başörtüsü polemiğine son vermek için "Bölünmeyelim. Birlik olalım. Toplumumuzda radikalleşmiş olan herkese karşı uyanık olalım. İnançları ne olursa olsun, tüm vatandaşlarımızla birlik olalım. Müslümanlarımızı damgalamayın. Ulusal topluluğumuzun bir kısmını damgalamak sorumsuzca davranmaktır" dedi. Cumhurbaşkanı, başörtüsü polemiğinin varacağı sonuçlardan endişeli ve göçmen sorunu, radikalleşme, cemaatçılık ve laiklik kavramlarının karıştırılmasının iç savaşa yol açabileceğini söyledi.
Hükümet ikiye bölündü
Bir haftadır yoğun bir şekilde devam eden başörtülü annelerin okul gezilerine katılması hakkında polemik hükümeti ikiye böldü. Başbakan Edouard Philippe başörtüyü yasaklamanın insan haklarına aykırı olduğunu dile getirerek "Fransa, laikliği yavaş yavaş değerlerinin merkezine yerleştirdi. Laiklik çifte bir ilkedir, vatandaşların inanma ya da inanmama özgürlüğüdür. Bence radikalleşmeye karşı mücadelede, başörtüsü yasağını yasalaştırmaktan çok daha etkili, daha üretken şeyler var" dedi.
Öte yandan, Macron, Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ile hükümetin sözcüsü Sibeth N’Diaye arasındaki okul gezilerine eşlik eden başörtülü anneler konusundaki tartışmaya yorum yapmayı reddetti. Blanquer "Başörtüsü toplumumuzda kabul edilemez" derken N’Diaye başörtülü annelerin okul gezilerine katılmasında sorun görmediğini dile getirmişti.
Fransa’da son bir hafta içinde siyasetçilerden, gazetecilerden ve genel olarak halktan gelen başörtüsüne karşı nefret söylemleri ülke genelinde büyük polemiğe yol açtı. Gazeteci Olivier Galzi başörtüsünü nazi üniformuna benzeterek başörtü takmanın din adına değilde siyaset adını takıldığını öne sürdü. Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi hükümetten okul gezilerine katılan annelerin başörtü takmasını yasak olmasını talep ederken Başbakan Edouard Philippe, hükümetin bu alandaki mevzuatı değiştirme planında olmadığını hatırlattı.
Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisin üyesi Jülien Odoul’un, bölgesel bir konsey toplantısına izleyici olarak katılan kadının başörtüsünü çıkartmasını istemişti. 90 akademisyen, sanatçı, ve gazeteci, Macron’dan aşırı sağcı milletvekili Odoul’un başörtülü kadına yaptığı sözlü saldırısını kınamasını istedi. Bir yandan tartışmalar ve polemikler devam ederken, öte yandan müslümanlara karşı nefret eylemleri artıyor.

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