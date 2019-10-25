Macron'dan başörtüsü ve İslam açıklaması

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Kamuya açık alanlarda başörtüsü beni ilgilendirmez ancak kamu kurumlarında, okulda ve çocuklara eğitim verildiğinde başörtüsü meselesi beni ilgilendirir. Laiklik bunu gerektirir." dedi.

Macron, temaslarda bulunduğu Fransa'nın deniz aşırı topraklarından La Reunion Adası'nda, son günlerde ülkede tartışma konusu olan başörtüsüne ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Kamuya açık alanlarda başörtüsü beni ilgilendirmez ancak kamu kurumlarında, okulda ve çocuklara eğitim verildiğinde başörtüsü meselesi beni ilgilendirir. Laiklik bunu gerektirir." ifadelerini kullanan Macron, kamu görevlilerinin ve okuldaki öğretmenlerin dini konularda tarafsız olmaları gerektiğini savundu.

Macron, ülkede İslam sorununun çözülmesi gerektiğini belirterek, "Bazı mahallelerde bazıları başörtüyü cumhuriyet ile bağını koparan bir simge olarak kullanmaktadır. Bunun adı mezhepçiliktir." dedi.

Fransa'da başörtüsü konusunda ayrımcılığın da yapılmaması gerektiğini de belirten Macron, şunları söyledi: