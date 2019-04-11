Macron'dan Brexit açıklaması

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brexit'in 31 Ekim'e ertelenmesine ilişkin, "31 Ekim'de 3 seçenek var; İngiltere'nin Birlikten anlaşmalı ayrılması, İngiltere'nin Brexit'i iptal etmesi ve anlaşmasız ayrılık." dedi.

Macron, Brüksel'de düzenlenen Brexit konulu Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Brexit konusunda AB'nin birliğini korumalarının önemli olduğunu belirten Macron, Brexit'i 31 Ekim'e erteleme konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Macron, "İngiltere'nin bundan sonra kendisine ve halkına karşı açık olması gerekiyor. İngiltere Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini düzenlemek istiyor mu? 3 yıl sonra AB'den ayrılacağını ve AP seçimlerine katılacağını söylemek tuhaf ancak bu kararı onlar verecek." dedi.

İngiltere'nin AP seçimlerine katılsa da AB'den çıktığında İngiliz milletvekillerinin AP'den ayrılması gerektiğinin altını çizen Macron, "31 Ekim'de 3 seçenek var; İngiltere'nin Birlikten anlaşmalı ayrılması, İngiltere'nin Brexit'i iptal etmesi ve anlaşmasız ayrılık." ifadelerini kullandı.