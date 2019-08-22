Macron'dan Brexit uyarısı: Yeni anlaşma için vakit yok

Macron, AB ile Brexit konusunda yeni bir anlaşma yapmak için yeterli süre olmadığını söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına ilişkin varılan Brexit anlaşmasını en baştan yazmak için yeterli vakit olmadığını söyledi. Elysee Sarayı'nda Johnson'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Macron, "Çok açık olmak istiyorum. Bir ay içerisinde eskisinden farklı bir anlaşma sağlayamayız" dedi.

Johnson ise AB'den ayrılma sürecine ilişkin iyimser mesajlar verdi. Johnson, "Haydi Brexit'i gerçekleştirelim. Bunu mantıklı ve pragmatik bir şekilde, her iki tarafın çıkarları doğrultusunda yapalım ve 31 Ekim'e kadar beklemeyelim" diye konuştu.

Johnson, Macron'la görüşmesinden bir gün önce de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya gelmişti. Johnson hem Merkel'e hem de Macron'a Birleşik Krallık'ın 31 Ekim'de anlaşmalı ya da anlaşmasız AB'den ayrılabileceği uyarısında bulundu.

AB, Brüksel'le varılan Brexit anlaşmasını parlamentosunda onaylaması için Londra'ya 31 Ekim'e kadar ek süre tanımıştı.