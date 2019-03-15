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Macron’dan cami saldırılarına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda’da camilere gerçekleştirilen saldırıları kınadı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda’da en az 49 kişinin ölümüne neden olan cami saldırılarını Twitter’dan yaptığı açıklamayla kınadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda’da camilere gerçekleştirilen saldırıları kınadı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda’da en az 49 kişinin ölümüne neden olan cami saldırılarını Twitter’dan yaptığı açıklamayla kınadı. Macron attığı Tweet’te, “Düşüncelerimiz Yeni Zelanda’daki Christchurch camilerine yönelik yapılan ağır saldırının kurbanları ve sevdikleri ile birlikte. Fransa, her türlü aşırıcılığa ve dünyadaki terörizme karşı partner ülkeler ile birlikte mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.

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