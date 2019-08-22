Macron, önceliklerinin bölgede istikrarın sağlanması ve terörle mücadele olduğunu kaydetti.

Ülkesinin sivil halkın haklarının korunması konusunda dikkatli olacağını kaydeden Macron, bu konuda Pakistan Başbakanı İmran Han ile de görüşeceğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkinin önemine değinen Macron, Cammu Keşmir'de yaşanan sorunlarla ilgili, "Sorun Hindistan ile Pakistan arasında karşılıklı çözülmeli. Sahada gerilimin artmaması konusunda her iki tarafın sorumluluğu bulunuyor. Çabalar teröre karşı mücadeleye yönelik olmalı." ifadesini kullandı.

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370'inci maddeyi kaldırmasının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilimin iki ülke arasında karşılıklı çözülmesi gerektiğini belirtti.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Hindistan'ın 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı, verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

