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Macron'dan çevrecilere "Gitsinler Polonya'da gösteri yapsınlar" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 18:43 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Gitsinler Polonya'da gösteri yapsınlar. Bu konuda ilerleme kaydetmeyenleri harekete geçirmek için yardım etsinler"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim değişikliğinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek için Fransa'da gösteri düzenleyen çevrecileri, karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirmeyi kabul etmeyen Polonya'da eylem yapmaya çağırdı.

Macron, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, çevrecilerin küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek için düzenledikleri gösterilerin sorunu çözmediğini söyledi.

Cuma günleri gösteri düzenlemek yerine kolektif eylemlerin yapılması gerektiğine işaret eden Macron, iklim değişikliğine ilişkin sorunun Fransa'dan kaynaklanmadığını, Polonya'nın iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirmeyi kabul etmediğini vurguladı.

Macron, "Gitsinler Polonya'da gösteri yapsınlar. Bu konuda ilerleme kaydetmeyenleri harekete geçirmek için yardım etsinler." ifadelerini kullandı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler, cuma günü başta Paris'te olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde gösteri düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
iklim değişikliği macron Polonya

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