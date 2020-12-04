HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Macron'dan Erdoğan'a "saygı" uyarısı

Macron'dan Erdoğan'a "saygı" uyarısı

04.12.2020 20:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Macron'dan Erdoğan'a "saygı" uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kendisini "Fransa'nın başına bela" diye nitelendiren Erdoğan'a "saygılı olma" çağrısı yaptı.

Macron Erdoğan'ı Türk halkının özgürlüklerini kısıtlamakla suçladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kendisiyle ilgili sarf ettiği sözlerle ilgili açıklama yaptı.

Macron, Fransız medya kuruluşu Brut'a verdiği mülakatta kendisine konuyla ilgili yöneltilen soruya "Saygı gerekli" yanıtını verdi.

Macron, "Ben saygıya inanıyorum. Siyasi liderler arasında küfür iyi bir yöntem değil" diye konuştu.

Macron, Erdoğan'ın Türk halkının özgürlüklerini kısıtladığı suçlamasını da yöneltti.

"Biz Macaristan ya da Türkiye değiliz"

Macron, ülkede kitlesel protesto gösterilerine yol açan güvenlik yasa tasarısıyla ilgili olarak "polisi korumak için basın özgürlüğünü kısıtlamak istedikleri" yönündeki eleştirileri de reddederek, "Biz Macaristan ya da Türkiye değiliz" dedi. Söz konusu yasa tasarısı polis memurlarının fotoğraf ve görüntülerinin yayımlanmasına kısıtlamalar getiriyor.

Erdoğan'ın açıklamaları

Erdoğan bugün yaptığı bir açıklamada "Macron Fransa'nın başına beladır. Macron ile Fransa aslında çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki, bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Aksi takdirde sarı yeleklilerden kurtulamayacak. Bu sarı yelekliler daha sonra kırmızı yeleklilere dönüşebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Fransa parlamentosunun Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıyan kararına işaret ederek Fransa'nın Minsk Grubu çerçevesinde tarafsız arabulucu kimliğinin kaybolduğunu da savundu. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Fransa'ya yönelik "Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler" sözüne atıfta bulunarak "Aynı tavsiyede ben de bulunuyorum" dedi.

rtr,dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Beyaz Saray İletişim Direktörü Farah istifa ettiBeyaz Saray İletişim Direktörü Farah istifa etti
Yeni yasaklar gelecek mi?Yeni yasaklar gelecek mi?

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama

Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Korkunç! Tamamen kırmızıya döndü

Korkunç! Tamamen kırmızıya döndü

Kahreden kare! Tabureye oturup başında böyle bekledi

Kahreden kare! Tabureye oturup başında böyle bekledi

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Çin aşısı neden tercih edildi? Bakan Koca açıkladı

Çin aşısı neden tercih edildi? Bakan Koca açıkladı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Beyaz Saray İletişim Direktörü Farah istifa etti

Beyaz Saray İletişim Direktörü Farah istifa etti

Fransa’da 300’den fazla çocuğa cinsel istismarda bulunan cerraha 15 yıl hapis

Fransa’da 300’den fazla çocuğa cinsel istismarda bulunan cerraha 15 yıl hapis

DSÖ'den 'pandemi sonrası dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

KKTC’ye karantinasız 3 günlük girişler durduruldu

KKTC'den koronavirüs tedbirleri ile ilgili önemli açıklama

Yunanistan'dan Türkiye'nin diyalog çağrılarına olumsuz yanıt

Yunanistan'dan Türkiye'nin diyalog çağrılarına olumsuz yanıt

Hindistan’ın ‘Baharat Kralı’ 97 yaşında öldü

‘Baharat Kralı’ 97 yaşında öldü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.