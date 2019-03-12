Macron'dan Etiyopya'da askeri iş birliği vurgusu

ADDİS ABABA (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Etiyopya ile savunma alanında iş birliğini geliştirmek istediklerini belirterek, Fransız askerlerinin Etiyopya ordusuna eğitim vereceğini açıkladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ziyaret ettiği ülkelerde Cibuti'den sonraki durağı Etiyopya olan Macron'u başkent Addis Ababa'daki Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti. İki lider baş başa yaptıkları görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Emmanuel Macron, ülkesinin Etiyopya ile savunma ve güvenlik alanında iş birliğini artırma arzusunda olduğunu vurgulayarak, "Etiyopya, bölge barışı ve terörizmle savaşta vazgeçilmez bir role sahip." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Etiyopya'yla askeri iş birliğini kuvvetlendireceğini belirten Macron, Etiyopya ordusunu eğitmek üzere ülkeye Fransız askerlerinin de gönderileceğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, Etiyopya'ya verilen 100 milyon avroluk hibe paketiyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.