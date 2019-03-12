HABER

Macron'dan Etiyopya'da askeri iş birliği vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 22:39 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Etiyopya, bölge barışı ve terörizmle savaşta vazgeçilmez bir role sahip"

ADDİS ABABA (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Etiyopya ile savunma alanında iş birliğini geliştirmek istediklerini belirterek, Fransız askerlerinin Etiyopya ordusuna eğitim vereceğini açıkladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ziyaret ettiği ülkelerde Cibuti'den sonraki durağı Etiyopya olan Macron'u başkent Addis Ababa'daki Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti. İki lider baş başa yaptıkları görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Emmanuel Macron, ülkesinin Etiyopya ile savunma ve güvenlik alanında iş birliğini artırma arzusunda olduğunu vurgulayarak, "Etiyopya, bölge barışı ve terörizmle savaşta vazgeçilmez bir role sahip." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Etiyopya'yla askeri iş birliğini kuvvetlendireceğini belirten Macron, Etiyopya ordusunu eğitmek üzere ülkeye Fransız askerlerinin de gönderileceğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, Etiyopya'ya verilen 100 milyon avroluk hibe paketiyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.

İki lider, savunma, ekonomi ve kültürel mirasın korunması alanlarında bir dizi anlaşmaya da imza attı.

Macron ve Ahmed, sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki tarihi Lalibela Kiliseleri'ne ortak ziyaret gerçekleştirmişti. Fransa, Etiyopya Başbakanı Ahmed'in geçen yıl ekim ayında Paris'e yaptığı ziyaret sırasında 12'nci yüzyıldan kalma kiliselerin korunması ve onarımı için taahhütte bulunmuştu.

Emmanuel Macron'un, yarın başkentteki Afrika Birliği Genel Merkezi'ni ziyaret etmesi de planlanıyor.

PARTNERDikkat! Çok sık kabus görüyorsanız...Dikkat! Çok sık kabus görüyorsanız...
Zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı varZincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
Adalet Bakanı Gül: “Staj sürelerini uzatarak hakim ve savcı yardımcılığını getireceğiz”Adalet Bakanı Gül: “Staj sürelerini uzatarak hakim ve savcı yardımcılığını getireceğiz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Askeri işbirliği Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

En Çok Okunan Haberler

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minibüs yol kenarındaki otomobillere çarptı: 21 yaralı

Zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Durma noktasına geldi

İstanbul'da son durum! Trafik durdu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlık verilen Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı

Vatandaşlık verilen Suriyeliler konusunda cevap geldi

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

Samsun'da 23 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş olarak bulundu

'Özür dilerim, hakkınızı helal edin' Yürek burkan olay!

Erzincan'da muhtarlık kavgası ölümle bitti

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.