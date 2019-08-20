Macron'dan G7 Öncesi Diplomatik Maraton

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 zirvesi öncesi, diplomatik temaslarına hız vererek dünya liderleri ile üç aşamalı bir maratona çıktı. Ukrayna krizi nedeniyle G8'den çıkarılan Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşen Macron, Perşembe günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Paris'te Brexit krizini görüşecek. Macron, ABD ve İran arasında yükselen tansiyonu düşürmek amacıyla, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile de bir araya gelecek. Ardından da dünyanın 6 büyük ülkesinin lideri ile G7 zirvesinde buluşacak. Yazlık Gregançon Şatosu'na gelen Putin, görüşmeye Brigitte Macron'a bir demet çiçek vererek ve Emmanuel Macron'a "Tatilin iyi geldiğini, bronzlaşmanın yakıştığını" söyleyerek başladı. Ancak bu sıcak mesajlar, iki lider arasında, büyük dosyalar üzerindeki görüş ayrılığını gidermeye yetmedi. İki lider, sembolik önem taşıyan görüşmede 2 buçuk saati başbaşa olmak üzere, toplam 4 buçuk saat görüştü. 40 dakika resmi görüşme, 2 buçuk saat başbaşa görüşmenin ardından da çalışma akşam yemeğine geçildi. Macron görüşmede, Putin ile, G7 zirvesi öncesi ilerleme kaydetmek istediği İran, Suriye ve Ukrayna krizlerini ele aldı.

Macron'un, ilişkileri ısıtmak için elini uzatmasına rağmen, görüşmede Putin, özellikle Suriye ve Ukrayna konusunda kendi politikasından geri adım atmadı. Suriye dosyasında Esat rejimine tam destek vermeye devam eden Putin, özellikle İdlib krizinde, Macron'un "Soçi'de varılan ateşkes anlaşmasına uyulmalı" önerisini kesin bir dille geri çevirdi. Putin, "Teröristlere karşı savaşan Suriye ordusuna desteğimiz tamdır" diyerek düzenlenen saldırıların süreceği işaretini verdi. İfade özgürlüğü ve muhalefete yönelik baskılar konusunda yöneltilen bir soruya ve Macron'un bu konudaki çağrısına, Sarı Yelekliler eylemlerini örnek vererek sert karşılık verdi. Putin, "11 kişi yaşamını yitirdi, 2 binin üzerinde kişi yaralandı. Bunların içinde polisler de var. Rusya'nın başkentinde de bunların yaşanmasını istemiyorum" diyerek Macron'a "sen önce kendi evine bak" mesajını verdi. Macron'un, "En azından biz eylem yapmalarına ve seçimlere girmelerine müsaade ediyoruz. Tüm kural ve değerlere uyuyoruz" sözlerini eklemesi, görüşmede soğuk rüzgarlar estirdi.

Rusya'nın G7'ye dönme isteği Zirveden gelen tek 'kısmen' olumlu sinyal ise Ukrayna konusunda verildi. Putin, Ukrayna'nın yeni lideri Volodimir Zelenski'nin görüşme çağrısını "temkinli bir iyimserlikle" karşıladığını söyledi. Macron da, kısa süre içinde Normandiya formatı çerçevesinde Almanya, Rusya ve Ukrayna ile masaya oturmak istediğini, bunu en kısa zamanda düzenleyeceğini dile getirdi. Ukrayna krizinin çözümü, Rusya'nın G7'ye dönmesi için 'olmazsa olmaz' koşul olarak öne sürülüyor. Macron, bu krizi çözerek, Rusya'nın G7'ye dönme sürecini hızlandırmak istiyor. Bunu da, "Rusya kesinlikle bir Avrupa ülkesidir ve uluslararası alanda önemli bir aktördür" diyerek, Rusya olmadan pek çok önemli sorunun çözülemeyeceği mesajını verdi. Putin de bu görüşmede en azından masaya oturmaya hazır olduğunu göstererek yeşil ışık yaktı. Putin'den sonra Cevad Zarif Rus liderine İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın korunması için işbirliği öneren Macron, Putin'in ardından, G7 zirvesinden bir gün önce İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşecek. Avrupa turuna çıkan ve İskandinav ülkelerini ziyaret eden Zarif, Cuma günü Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian ile bir araya geleceğini açıkladı.