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Macron'dan G7 Zirvesi öncesi İran ve Libya açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 15:54 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Eğer yarın İran nükleer silaha sahip olursa bu konu bizi bizzat ilgilendirir. Orta Doğu karışırsa bizi de etkiler. Libya'daki sorunları çözmezsek toplu olarak Akdeniz'deki bu göç skandalına maruz kalmaya devam edeceğiz" - "(Amazon'daki orman yangınları) Amazon bizim ortak değerimiz. Hepimizi ilgilendiriyor. Brezilya'ya yardım edeceğiz"

BİARRİTZ (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Eğer yarın İran nükleer silaha sahip olursa bu konu bizi bizzat ilgilendirir. Orta Doğu karışırsa bizi de etkiler. Libya'daki sorunları çözmezsek toplu olarak Akdeniz'deki bu göç skandalına maruz kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Macron, G7 Zirvesi öncesinde canlı yayında Fransızlara hitap ederek zirve hakkında açıklamalarda bulundu.

Zirvenin önemli olduğunu ve G7 ülkelerinin beraber hareket edebilmeleri gerektiğini belirten Macron, Fransızların dünyada güvenliği ve istikrarı sağlama konusunda kendilerinden beklentilerin olduğunun farkında olduğunu söyledi.

Macron, zirvede Lübnan, İran, Suriye ve Ukrayna'daki sorunları ele alacaklarını ve bu konularda etkili anlaşmaların yapılmasını istediğini ifade ederek, "Eğer yarın İran nükleer silaha sahip olursa bu konu bizi bizzat ilgilendirir. Orta Doğu karışırsa bizi de etkiler. Libya'daki sorunları çözmezsek toplu olarak Akdeniz'deki bu göç skandalına maruz kalmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Macron, zirvenin önemli gündem maddeleri arasında dünya ekonomisinin de yer aldığına işaret ederek, "Ticari gerilimlerin herkes için kötü olduğu konusunda ortaklarımızı ikna etmeyi hedefliyorum." ifadesini kullandı.

Ticaret savaşlarının engellenmesi gerektiğinin altını çizen Macron, zirvenin ana temasının eşitsizlikle mücadele olduğunu, bu nedenle G7'de olmayan ülkelerin de zirveye davet edildiğini söyledi.

Dünyaya daha adil bir ekonomi getirmeye çalışacaklarını aktaran Macron, iklim ile ilgili sorunları da çözüme kavuşturmak için çaba göstereceklerini ve bu konuda tekstil sektörünün temsilcilerinin katkıları olacağını kaydetti.

- "Amazon ortak değerimiz"

Amazon'un tüm insanlığın ortak değeri olduğuna işaret eden Macron, bölgedeki yangınların herkesi ilgilendirdiğini söyledi.

Macron, orman yangınları konusunda, Brezilya'ya yardım edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Macron, G7 karşıtı grupların görüşlerini de dikkate aldığını dile getirerek, "Onları sakin olmaya ve diyaloğa çağırıyorum." ifadesini kullandı.

G7 karşıtı grupların zirve sırasında Biarritz çevresinde birçok gösteri düzenleyecek. Biarritz'e yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Urrugne'de G7 karşıtı bir grubun dün yolda blokaj eylemi yaptığı sırada protestocularla polis arasında çıkan olaylarda 17 kişi gözaltına alınmış ve 4 polisin hafif yaralanmıştı.

45. G7 Zirvesi, bugün Macron'un G7 ülkelerin liderlerin onuruna vereceği akşam yemeğiyle başlayacak. ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'nın liderlerinin bir araya geleceği zirve pazartesi sona erecek.

Öte yandan zirvede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapacak.

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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa G7 zirvesi

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