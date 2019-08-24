Macron'dan G7 Zirvesi öncesi İran ve Libya açıklaması

BİARRİTZ (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Eğer yarın İran nükleer silaha sahip olursa bu konu bizi bizzat ilgilendirir. Orta Doğu karışırsa bizi de etkiler. Libya'daki sorunları çözmezsek toplu olarak Akdeniz'deki bu göç skandalına maruz kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Macron, G7 Zirvesi öncesinde canlı yayında Fransızlara hitap ederek zirve hakkında açıklamalarda bulundu.

Zirvenin önemli olduğunu ve G7 ülkelerinin beraber hareket edebilmeleri gerektiğini belirten Macron, Fransızların dünyada güvenliği ve istikrarı sağlama konusunda kendilerinden beklentilerin olduğunun farkında olduğunu söyledi.

Macron, zirvede Lübnan, İran, Suriye ve Ukrayna'daki sorunları ele alacaklarını ve bu konularda etkili anlaşmaların yapılmasını istediğini ifade ederek, "Eğer yarın İran nükleer silaha sahip olursa bu konu bizi bizzat ilgilendirir. Orta Doğu karışırsa bizi de etkiler. Libya'daki sorunları çözmezsek toplu olarak Akdeniz'deki bu göç skandalına maruz kalmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.