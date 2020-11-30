Macron'dan geri adım

Hükümet, yasanın yeniden yazılacağını açıkladı.Fransa'da hükümetin, hafta sonunda yoğun protestolara neden olan tartışmalı güvenlik yasasında geri adım attığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM), görev başındaki polislerin fotoğraf ve görüntülerinin yayımlanmasına kısıtlama getiren yasa tasarısının yeniden yazılması kararı aldı.

LREM Genel Başkanı Christophe Castaner, parlamentonun alt kanadında düzenlediği basın toplantısında, ilgili yasa maddesinin yeni bir versiyonunun sunulacağını açıkladı. Castaner, "Bazı kesimlerin yasa tasarısının bilgilendirme özgürlüğünü tehdit edeceği yönünde kuşkuları olduğunu görüyoruz. Bu nedenle konuyu açıklığa kavuşturmak gerekiyor" diye konuştu.

Bu ay başında siyah bir kişinin, işlettiği müzik stüdyosunda üç polis memuru tarafından darp edilmesini gösteren görüntülerin ortaya çıkması ülkede infial yaratmış, Cumhurbaşkanı Macron görüntüleri Fransa açısından "utanç verici" diye nitelendirmişti.

Haftalardır basın özgürlüğü tartışmalarına neden olan tasarıya karşı hafta sonunda düzenlenen gösterilere 46 bini Paris'te olmak üzere ülke çapında 133 bini aşkın kişi katılmıştı.