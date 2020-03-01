Macron'dan İdlib ve Göçmen Krizinde ‘Türkiye'ye Tam Destek’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek, İdlib'de Türk ordusuna yapılan saldırıyı kınadı, "Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olduklarını" açıkladı. Macron, Rusya lideri Putin'e de derhal, Rusya'nın İdlib'deki bombardımanlara derhal son vererek ateşkes sürecine yeniden dönmesini istedi. Macron, göç ve mülteci krizi ile ilgili olarak da Türkiye ile çalışmaya hazır olduğunu iletti.

"Türkiye'yle dayanışma içindeyiz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron, "İdlib bölgesinde Türk ordusuna yönelik yapılan saldırıyı kınadığını ve Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olduklarını" söyledi.

Macron'dan Rusya'ya çağrı

Macron, muhataplarına, İdlib'de insani felaket riski başta olmak üzere, Suriye rejimi ve müttefiklerinin saldırıları sonucu bölgedeki terörist grupların dağılması ve yayılması gibi güvenlik riskleri konusundaki endişelerini dile getirdi: