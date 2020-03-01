Macron'dan İdlib ve Göçmen Krizinde ‘Türkiye'ye Tam Destek’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek, İdlib'de Türk ordusuna yapılan saldırıyı kınadı, "Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olduklarını" açıkladı. Macron, Rusya lideri Putin'e de derhal, Rusya'nın İdlib'deki bombardımanlara derhal son vererek ateşkes sürecine yeniden dönmesini istedi. Macron, göç ve mülteci krizi ile ilgili olarak da Türkiye ile çalışmaya hazır olduğunu iletti.
"Türkiye'yle dayanışma içindeyiz"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron, "İdlib bölgesinde Türk ordusuna yönelik yapılan saldırıyı kınadığını ve Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olduklarını" söyledi.
Macron'dan Rusya'ya çağrı
Macron, muhataplarına, İdlib'de insani felaket riski başta olmak üzere, Suriye rejimi ve müttefiklerinin saldırıları sonucu bölgedeki terörist grupların dağılması ve yayılması gibi güvenlik riskleri konusundaki endişelerini dile getirdi:
"Cumhurbaşkanı, düşmanlıkların derhal durdurulmasının zorunluluğunu vurguladı ve Rusya ve Türkiye'yi, İstanbul'da 2018'de yapılan 4'lü zirvede, Fransa ve Almanya'nın önünde verdikleri taahhütlere uygun olarak kalıcı ve doğrulanabilir bir ateşkese dönmeye çağırdı. Bu amaçla, Cumhurbaşkanı, Rusya'yı, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak sorumluluklarını üstlenmeye, Suriye'nin kuzeybatısındaki askeri saldırılara derhal son vermeye ve uluslararası hukuka, insani yardım kurallarına ve sivil nüfusun korunması ilkelerine saygı göstermeye çağırdı."
Macron, Fransa'nın Suriye ve bölgedeki istikrarı ve güvenliği geri getirebilecek tek yol olan siyasi sürecin yeniden başlatılması için tansiyonu düşürme çabalarına katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Fransa'nın, sivil nüfusun acil ihtiyaçlarını karşılamak ve sınır ötesi yardım da dahil olmak üzere insani yardım erişimini garanti etmek için, Avrupalı ortaklarıyla birlikte seferberliğini sürdüreceğini vurguladı.
Türkiye'ye göç akışını birlikte yönetme teklifi
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada ayrıca Macron'un "Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yardım etme çabalarını övdüğü ve bu konuda Türkiye'ye yardımcı olmak için tam dayanışma önerdiği" kaydedildi.
Açıklamaya göre Macron, mülteciler konusunda Fransa’nın Avrupa Birliği ortaklarıyla da dayanışma içinde olduğunu hatılattı ve "Türkiye'yi, göç akışlarını yönetme konusunda işbirliği yapmaya" çağırdı.
Açıklamada, Fransa'nın ve Almanya'nın, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları ile görüşmelerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği vurgulandı.