Macron'dan "İlk ve Son" Seçim Mitingi

Fransa'da 10 ve 24 Nisan tarihlerinde yapılacak iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk ve tek mitingini, Paris yakınlarında La Defense Arena'da yaptı.

İktidar partisi Cumhuriyet'e Yürüyüş (LREM) tarafından Amerikan futbolu şampiyonası "Super Bowl"a benzer bir programla hazırlanan mitinge 35 bin partili katıldı. Arena konser salonunun ortasında yürüyerek konuşma yapan Macron'u, 600 yerli ve yabancı gazeteci izledi.

Salonda, "Macron sizinle" tişörtleri giyen partililer, ellerinde Fransa bayrakları ile "Ve 1, ve 2, ve 5 yıl daha Cumhurbaşkanı", "Fransa seninle birlikte" yazılı pankartlar taşıyarak, Macron girmeden salonu coşturdular.

Salona renkli havai fişek, maytaplar ve "Cumhurbaşkanı Macron" sloganı eşliğinde giren Fransa lideri, 2 saat 10 dakika süren konuşmasını ayakta yaptı ve salonun tüm köşelerine hitap etti.

Macron'un mitingine, eşi Brigitte Macron, Başbakan Jean Castex, bakan ve milletvekilleriyle, seçimlerden önce kendi partilerinin adaylarını değil, Macron'u destekleyeceklerini açıklayan, Jacques Chirac dönemi Başbakanı Jean Pierre Rafarin, François Hollande'a başbakanlık yapan sosyalist Manuel Valls ve Nicolas Sarkozy'nin Hazine ve Bütçe Bakanı Eric Woerth de katıldı.

Fransa'yı 5 yıl yöneten Macron, tüm iktidarı boyunca derin kriz ve sosyal çalkantılar nedeniyle zorlu bir iktidar dönemi geçirmesine rağmen, tüm anketlerde seçimlerin favorisi olarak görünüyor.

Anketlere göre Macron'un, ilk turda yüzde 28-30 oranında oy alması bekleniyor. Macron'un yüzde 20-23 oy oranı ile aşırı sağcı lider Marine Le Pen izliyor. Marine Le Pen'den sonra da radikal solcu aday Jean Luc Melenchon yüzde 15 civarında oy oranı ile üçüncü sırada yer alıyor.

Rusya’nın Ukrayna işgaline atıfta bulunan Macron, konuşmasına, "Paris'e sadece birkaç saat uzaklıkta demokrasi bombalanırken, burada sizinle olduğum için çok mutluyum. Birileri demokrasiyi bombalıyor, ülkemizde de birileri bizi yıllar öncesine götürmek istiyor ama siz buradasınız" sözleriyle başladı.

İki saati aşkın süren konuşmasında önce 5 yıllık iktidarındaki uygulamaları savunan Macron, vergileri ve devlet borçlarını indirme sözü verdi ve ilerleyen dönemde, çalışanlara 6 bin Euro prim vereceklerini duyurdu. Macron, "Gerçek satın alma gücü istihdamdan gelir, bu sayede daha çok çalıştığınızda daha çok kazanırsınız. Bu nedenle bu yazdan itibaren işçilere, vergi ve indirim olmaksızın net 6 bin Euro "alım gücü ikramiyesi" verilecek. Bu yazdan itibaren serbest meslek sahipleri asgari ücret düzeyinde her yıl 550 Euro daha fazla kazanacak" dedi.

Çocuklarına yalnız bakan anneler ve yaşlılara da yardımların artacağını, Corona virüsü ile mücadelede büyük çaba gösteren sağlık çalışanlarına da prim ödeneceğini açıklayan Macron, 50 bin yeni sağlık personeli alınacağını da duyurdu.

Macron, salondakileri ayağa kalkmaya davet ederek, sağlık çalışanlarını "fedakar mücadelelerinden" dolayı ayakta alkışlattı. Fransa Cumhurbaşkanı, 200 yeni jandarma kışlası ile 8 bin 500 hakim ve savcı alımı yapılacağını da kaydetti. Macron, öğretmenlerin ücretlerinin de arttırılacağını, öğretmenlik mesleğinin yeniden cazip bir meslek haline getirileceğini söyledi.

Macron, yeniden seçilirse 62 olan emeklilik yaşını 65'e çıkaracağını belirterek, "Aşamalı olarak emeklilik yaşını yükselteceğiz. Sizde 60 ya da 62 yaşında emekli olunabileceğini söyleyenlere inanmayın. Doğru değil. Emeklilik yaşını 65'e çıkarmak zorundayız. Bunu açıkça söylemekten çekinmiyorum, daha fazla ve daha uzun süre çalışmamız gerekecek" diye konuştu.

Macron, Fransa'nın Avrupa Birliği üyeliğinden ve güçlü bir AB idealinden de vazgeçmeyeceklerini, "Kimsenin vasalı olmadan, özgürce ancak Covid-19’la mücadele, iklim, jeopolitika ve ekonomi konularında AB ile dayanışma içinde daha güçlü bir Fransa olmaya devam edeceklerini" söyledi.

Macron, Fransa ordusunun bütçesini daha da arttıracaklarını belirttiği konuşmasında, "Ordumuza yatırım yapmaya, askerlerimizin yaşamlarını, teçhizatlarını iyileştirmeye, onları en yenilikçi teçhizata sahip kılmaya devam edeceğiz. Evrensel ulusal hizmeti yaygınlaştıracağız ve ordu-millet bağını yeniden kuracağız" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda seçimlerdeki aşırı sağcı rakiplerini eleştiren Emmanuel Macron, "Özellikle belirli adayların, belirli televizyon stüdyolarında, komplocu veya aşırı sağcı konuşmalarına bizi alıştırdılar" ifadelerini kullandı. Macron'un isim vermeden eleştirdiği aşırı sağcı adayları salondakiler ıslıkla protesto edince, "Islık çalmayın, onlarla mücadele edin" dedi.

