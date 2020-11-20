Macron'dan İmamlara Laiklik Şartı Talimatı

Fransa'da, “İslamcı ayrılıkcılık"la mücadele etmek için "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendirme yasası" adıyla "Fransız İslamı"nı yaratmaya çalışan hükümet, bundan böyle derneklere kamu yardımını, "Cumhuriyet Değerleri Şartı'nı imzalama ve bu şarta uyma" koşuluna bağlamaya hazırlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Fransa İslam Konseyi (CFCM) temsilcileriyle biraraya geldi. Elysee'deki buluşmaya, CFCM'e bağlı olan ve Fransa'daki farklı eğilimleri temsil eden, aralarında Türk müslümanlarının da temsil edildiği Diyanet'in yurt dışı örgütlenmesi DİTİB’le, Milli Görüş Teşkilatı'nın Avrupa örgütü CIMG'in de olduğu, 7 federasyon temsilcisi katıldı. Macron, Fransız müslüman toplumunun temsilcilerinden 15 gün içinde dernekler için, kamuoyunda "laiklik şartı" olarak bilinen bir "Cumhuriyet Değerleri Şartı" hazırlamasını istedi. CFCM ve Macron, 15 gün sonra Elysee'de yeniden bir araya gelecek. Le Figaro gazetesi Macron'un bu talebini "Bu bir ültimatoma benziyor" diye değerlendirdi. Gazete, 15 günlük sürenin tesadüf olmadığını, Macron'un, Laiklik Şartı'nı, 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'na gelecek olan "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele yasası"yla eş zamanlı tartışmaya açmak için bu tarihi verdiğini yazdı. Le Figaro "İslam ve Cumhuriyet arasında bir konkordato imzalamak için Müslüman toplumun temsilcileri üzerindeki baskı kesin ama aynı baskı Emmanuel Macron'un da üzerinde" ifadesine yer verdi.

Ulusal İmam Konseyi CFCM, ülkedeki 300 kadar yabancı imamın görevlerine son verilmesi ve Fransa'da görev yapacak imamların Fransa'da yetişmesi için bir "Ulusal İmam Konseyi" projesi üzerinde de çalışıyor. Macron, CFCM'den, doktor ve avukat eğitim şartnamelerini model alarak, "imamların eğitimi şartnamesi" hazırlamalarını istedi. Hükümet, yeni kurulacak Ulusal İmam Konseyi’yle, hem imamların dil bilen, cumhuriyet değerlerine saygılı ve daha iyi yetişen görevliler olmasını istiyor, hem de "imam statüsünün" daha net bir şekilde tanımlanmasını hedefliyor. Hükümet bu şartnameyle, imamların Fransa'da formasyon almalarını, bu formasyon sonunda bir meslek kartı sahibi olmalarını düzenliyor. Düzenlemeye göre, cumhuriyet karşıtı söylemde bulunan imamların, eğitim izinlerine son verilecek ve kartları ellerinden alınacak. Milli Görüş derneği de hedefte Hükümet, CFCM'den bu iki adımla, Fransa'da "politik İslam'ın" ilerlemesini engelleyecek mekanizmaları oluşturmasını ve dış müdahalenin engellenmesini hedefliyor. Bu yeni getirilen kurallara uymayanlarıysa "ayrılıkçı" olarak tanımlamaya ve kapatmaya hazırlanıyor.