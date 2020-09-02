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Macron’dan Irak’ta IŞİD ve İran Mesajı

02.09.2020 18:48 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Irak'a destek sözü verdi ve ülkenin karşı karşıya olduğu en önemli zorlukların IŞİD militanları ve içişlerine müdahale olduğunu söyledi

Macron’dan Irak’ta IŞİD ve İran Mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Irak'a destek sözü verdi ve ülkenin karşı karşıya olduğu en önemli zorlukların IŞİD militanları ve içişlerine müdahale olduğunu söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında Macron, "Irak için buradayız ve ülkeyi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Berham Salih de Irak'ın diğer devletler arasındaki vekalet çatışmalarında bir savaş meydanı haline gelmemesi gerektiğini söyledi. Irak, her ikisi de kilit müttefik olan ABD ve İran'ın çıkarlarını dengelemeye çalışıyor.

Salih, "Irak bütün komşularıyla dengeli ilişkiler isteyen egemen bir devlettir. Irak'ın başkalarının çatışmaları için bir savaş alanı olmasını istemiyoruz, Irak'ta istikrarın sağlanması ve Irak’ın egemenliğine saygı gösterilmesine katılımda bulunmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Macron'un ziyareti, Başbakan Mustafa Kazımi’nin geçen Mayıs ayında göreve gelmesinden bu yana Batılı bir liderin Irak'a yaptığı ilk ziyaret. Kazımi, yaptırımlar, savaş, yolsuzluk ve ekonomik krizlerle tükenmiş olan ülkede, aylarca devam eden ve can kaybının yaşandığı protestoları takip eden 10 haftalık kaotik bir dönemde üçüncü hükümet başkanı oldu.

Kazımi, ülkeyi erken seçime götürecek hükümetin başına geçmek üzere Mayıs ayında meclis tarafından seçildi ve 2021'in Haziran ayında seçim yapılması çağrısında bulundu.

Erken seçimler, geçen yıl aylarca kitlesel gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestocuların başlıca talebi.

Fransız yetkililer, İran ile ABD arasındaki siyasi belirsizlik ve rekabetten yararlanan IŞİD’in Irak’ta yeniden canlanmasından endişeli.

Daha önce Irak topraklarının üçte birini işgal eden IŞİD, büyük ölçüde yenilgiye uğratıldı ancak pusu kurmaya, suikast ve bombalı saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Macron, "IŞİD'e karşı savaş bitmedi. IŞİD karşıtı koalisyon çerçevesinde sizinle birlikte hareket etmeye devam edeceğiz’’ derken, “İkinci zorluk ise birkaç yıldır devam eden çok sayıda yabancı müdahaleden biri" sözleriyle İran’ı işaret etti.

Irak Başbakanı ile enerji işbirliği görüşmesi

Macron, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile enerji işbirliğini de görüştü. Kazımi Çarşamba günü yaptığı açıklamada Macron ile Irak'ta artık kronik hale gelen elektrik kesintisi sorununa çözüm getirebilecek bir nükleer proje üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Başkent Bağdat'ta düzenlenen ortak basın toplantısında Kazımi, "Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi'nin gözetiminde istihdam yaratacak, elektrik kesintilerini giderecek, hem elektrik hem de barışçı projeler üretmek amacıyla nükleer enerjiyi kullanan ileriye dönük bir projeyi görüştük" dedi.

Macron, IŞİD militanları karşısında askeri işbirliğini ve Bağdat'ta bir metro hattı inşası için Fransa’nın desteğini de görüştüklerini söyledi.

Macron, Irak ile yapılacak askeri işbirliğinin ülkenin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini ve Fransa'nın Kazimi'nin Irak’ın egemenliğini koruma ve tüm silahlı kuvvetleri "normalleştirme" çabalarını desteklediğini söyleyerek, İran destekli Şii milis gruplara atıfta bulundu.

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