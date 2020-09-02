Macron’dan Irak’ta IŞİD ve İran Mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Irak'a destek sözü verdi ve ülkenin karşı karşıya olduğu en önemli zorlukların IŞİD militanları ve içişlerine müdahale olduğunu söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında Macron, "Irak için buradayız ve ülkeyi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Berham Salih de Irak'ın diğer devletler arasındaki vekalet çatışmalarında bir savaş meydanı haline gelmemesi gerektiğini söyledi. Irak, her ikisi de kilit müttefik olan ABD ve İran'ın çıkarlarını dengelemeye çalışıyor.

Salih, "Irak bütün komşularıyla dengeli ilişkiler isteyen egemen bir devlettir. Irak'ın başkalarının çatışmaları için bir savaş alanı olmasını istemiyoruz, Irak'ta istikrarın sağlanması ve Irak’ın egemenliğine saygı gösterilmesine katılımda bulunmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Macron'un ziyareti, Başbakan Mustafa Kazımi’nin geçen Mayıs ayında göreve gelmesinden bu yana Batılı bir liderin Irak'a yaptığı ilk ziyaret. Kazımi, yaptırımlar, savaş, yolsuzluk ve ekonomik krizlerle tükenmiş olan ülkede, aylarca devam eden ve can kaybının yaşandığı protestoları takip eden 10 haftalık kaotik bir dönemde üçüncü hükümet başkanı oldu.