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Macron'dan İran açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 19:04 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Bölgede istikrarın sağlanması ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi gerekiyor" - "İran nükleer anlaşması yetersiz ancak bu yolda önemli bir adım"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgede istikrarın sağlanması ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) nükleer silahsızlanma ve kitle imha silahları oturumunda konuşma yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın inisiyatifiyle Kuzey Kore ile yapılan görüşmeleri desteklediğini söyleyen Macron, "BMGK hiçbir zaman Kuzey Kore'nin bölge ve dünya için nükleer ve balistik tehdit oluşturmaya devam ettiğini unutmaması gerekiyor." dedi.

Fransa'nın Kuzey Kore'den nükleer ve balistik programdan vazgeçtiğine dair bazı adımlar beklediğini kaydeden Macron, aynı zamanda Kuzey Kore ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Macron, BMGK'de bir birliğin olması gerektiğini vurgulayarak 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasında bu birliğin oluştuğunu söyledi.

Buradaki tüm ülkelerin amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu kaydeden Macron, "İran nükleer anlaşması yetersiz ancak bu yolda önemli bir adım." diye konuştu.

İran sorununu uzun vadede çözmek için strateji belirlenmesi ve bu sorunun yaptırım siyasetine indirgenmemesi gerektiğini dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, "Bölgede istikrarın sağlanması ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayında Rusya’nın sorumluluğu olduğunu düşündüğünü kaydeden Macron, Rusya’ya bu tehdide son vermesi çağrısında bulundu.

Macron ayrıca Fransa'nın nükleer silahsızlanma konusunda çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Macron, "Ortadoğu'da Hizbullah ve Husilere verilen balistik destek yeni ve endişeli bir durum." dedi.

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BMGK Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İRAN macron

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