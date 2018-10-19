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Macron'dan "Kaşıkçı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 01:06 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayının aydınlatılmasını beklediklerini belirtti - Macron, Avrupa ülkeleriyle eş güdüm halinde Suudi Arabistan'a siyasi ziyaretleri bir süreliğine erteleme kararı aldıklarını bildirdi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayının aydınlatılmasını beklediklerini belirterek, Avrupa ülkeleriyle eş güdüm halinde Suudi Arabistan'a bazı politik ziyaretleri askıya aldıklarını bildirdi.

Macron, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci ve Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Macron, "Olayla ilgili bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici." dedi.

Olayın aydınlığa kavuşturulmasını beklediklerini vurgulayan Macron, Avrupa ülkeleriyle eş güdüm halinde Suudi Arabistan'a siyasi ziyaretleri bir süreliğine erteleme kararı aldıklarını belirtti. Macron, buna örnek olarak da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılma kararını iptal eden Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'i gösterdi.

Macron, "Bu konuyu Hollanda Başbakanı, İngiltere Başbakanı May ve Şansölye Merkel ile de görüştüm." dedi.

Macron ayrıca, konuyla ilgili açıklama ve gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Suudi Arabistan yetkilileriyle çok sayıda irtibat kurulduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilgili soru üzerine ise, ülkelerin iç işleri hakkında değerlendirme yapamayacağını, Fransa ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin devam edeceğini kaydetti.

- Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın başkonsolosluktan çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

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