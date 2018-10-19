PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayının aydınlatılmasını beklediklerini belirterek, Avrupa ülkeleriyle eş güdüm halinde Suudi Arabistan'a bazı politik ziyaretleri askıya aldıklarını bildirdi.

Macron, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci ve Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Macron, "Olayla ilgili bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici." dedi.

Olayın aydınlığa kavuşturulmasını beklediklerini vurgulayan Macron, Avrupa ülkeleriyle eş güdüm halinde Suudi Arabistan'a siyasi ziyaretleri bir süreliğine erteleme kararı aldıklarını belirtti. Macron, buna örnek olarak da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılma kararını iptal eden Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'i gösterdi.

Macron, "Bu konuyu Hollanda Başbakanı, İngiltere Başbakanı May ve Şansölye Merkel ile de görüştüm." dedi.