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Macron’dan Londra’da Suriye için 4’lü Zirve Açıklaması

18.10.2019 20:32 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB zirvesinin ardından, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile birlikte, Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceklerini açıkladı

Macron’dan Londra’da Suriye için 4’lü Zirve Açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB zirvesinin ardından, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile birlikte, Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceklerini açıkladı. Macron, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği operasyonun meşru olmadığını ve Avrupa’nın inandırıcılığını zayıflatığını belirterek, Avrupa’nın kendi ordusunu kurması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği liderler zirvesi, Brexit, Türkiye’nin Barış Pınarı operasyonu ve iki Balkan ülkesi Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerinin başlatılması konularını görüşmek üzere Brüksel’de toplanan AB liderleri zirvesi sona erdi. Zirve sonunda basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirvede Suriye operasyonuna ilişkin alınan kararı açıkladı. Konuya ilişkin AB Dışişleri Bakanları’nın çok yakın çalışmaya devam edceeğini belirten Macron, “Ama önümüzdeki haftalarda, Merkel ve Johnson ile birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de temasa geçerek, Londra’da buluşmayı kararlaştırdık. Üç Avrupa ülkesi olarak, NATO üyeleri olarak, görüşme kararı da aldık. Unutulmamalı ki Türkiye NATO’nun üyesi. Önümüzdeki günlerde Erdoğan, Putin ve Trump ile de temasa geçeceğiz” dedi.

Türkiye’nin askeri harekatının meşru olmadığını ve asıl düşman olan IŞİD’i güçlendirme riskini artırdığını dile getiren Macron, bir gazetecinin “Avrupa, Suriye krizi karşısında güçsüz mü kaldı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sizin isyanınızı ben de paylaşıyorum. Düşünüyorum, biz NATO üyesiyiz. Türkiye ve ABD de NATO’da. Ama ABD’nin bölgeden askerini çektiğini tweet’lerden öğreniyoruz. Koalisyon güçlerinden olan bir ülkenin, IŞİD’e karşı savaşan müttefikimiz olan güçlere saldırıya geçtiğini öğreniyorum. Elbette PKK ile mücadele de dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her zaman söyledim. Bu mücadeleyi paylaşıyoruz. Ama SDG ve savaşçıları IŞİD karşıtı. Düşünüyorum ki bir kaç gündür yaşananlar, ağır bir hata, hem Batı’nın, hem de bölgedeki NATO güçlerinin ağır hatası.”

NATO ve koalisyon üyesi ortaklarını habersizce alanda görmenin Avrupa’nın inandırıcılığını ‘ciddi oranda azalttığını’ dile getiren Macron, “Ama bu aynı zamanda NATO’nun işleyiş biçimini de sorgulatır hale getirdi. Aramıza, en azından biz 3 Avrupa ülkesi ve Türkiye işbirliği yapmak önemliydi. Anlamak ve Türkiye’nin nereye kadar gideceğini bilmek, onların iç güvenliğini sağlayarak ama aynı zamanda bölgedeki tahahütlerimizi, ajandamızı da koruyarak, Türkiye’yi daha mantıklı bir noktaya getirmek olanaklıydı. Ama bu saygı ve paylaşım ile yapılmalıydı” dedi. Macron, Avrupa’nın kendi ordusunu kurması gerektiği görüşünü yeniden dile getirdi:

“Ortadoğu, Avrupa için stratejik bir komşuluk özelliğine sahip. Burada Avrupa’nın stratejik ve diplomatik alanda güç olmasını sağlamalıyız. Bu alanda azınlık ortağı olamayız. Bu yaşananlardan benim çıkardığım sonuç bu. Biz 6 yıldır buradaki operasyon alanında kabul ettiğimiz pozisyon diğerlerine bağımlı bir pozisyon. Bu bölgede şimdi güçlü olanın kazandığı bir durum sözkonusu. Türkiye bunu deniyor. Ama bunun ne ABD ne de Avrupa için iyi bir stratejik eleman olduğundan emin değilim. İki yıldır, Avrupa’nın gerçek bir otonomiye, kendi savunmasına ihtiyacı olduğunu söyledim” diye konuştu.

“Türkiye’nin askeri operasyonu büyük çılgınlık”

Macron, Irak’ın, kamplardan kaçma riski olan cihatçıları alma konusunda gönüllü olmadığının hatılatılması üzerine de “Açık konuşalım. Bugün cihatçı savaşçılar yabancı ülkelere kaçtılar. Kamplarda kalan kadın, erkek ve çocukların bazıları IŞİD’e katılmayı başaracak. Eğer Irak’a kaçarlarsa, orada yargılanırlar. Eğer Avrupa’ya gelmek isterlerse, Türkiye üzerinden gelecekler. Bu çerçevede Türkiye ile imzaladığımız bir protokol var ve yıllardır uygulanıyor. Türkiye, bu kişileri bize teslim eder. Bu üç ihtimal mümkün. Ama kamplarla, Charles de Gaulle Havaalanı arasında doğrudan uçuş yok. Türkiye’nin askeri operasyonla yaptığı büyük bir çılgınlık. Türkiye bu operasyonla bölgede IŞİD’i güçlendirme sorumluluğunu üzerine alıyor. Bu büyük bir sorumluluk” yanıtını verdi.

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