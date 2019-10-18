Macron’dan Londra’da Suriye için 4’lü Zirve Açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB zirvesinin ardından, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile birlikte, Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceklerini açıkladı. Macron, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği operasyonun meşru olmadığını ve Avrupa’nın inandırıcılığını zayıflatığını belirterek, Avrupa’nın kendi ordusunu kurması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği liderler zirvesi, Brexit, Türkiye’nin Barış Pınarı operasyonu ve iki Balkan ülkesi Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerinin başlatılması konularını görüşmek üzere Brüksel’de toplanan AB liderleri zirvesi sona erdi. Zirve sonunda basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirvede Suriye operasyonuna ilişkin alınan kararı açıkladı. Konuya ilişkin AB Dışişleri Bakanları’nın çok yakın çalışmaya devam edceeğini belirten Macron, “Ama önümüzdeki haftalarda, Merkel ve Johnson ile birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de temasa geçerek, Londra’da buluşmayı kararlaştırdık. Üç Avrupa ülkesi olarak, NATO üyeleri olarak, görüşme kararı da aldık. Unutulmamalı ki Türkiye NATO’nun üyesi. Önümüzdeki günlerde Erdoğan, Putin ve Trump ile de temasa geçeceğiz” dedi.

Türkiye’nin askeri harekatının meşru olmadığını ve asıl düşman olan IŞİD’i güçlendirme riskini artırdığını dile getiren Macron, bir gazetecinin “Avrupa, Suriye krizi karşısında güçsüz mü kaldı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sizin isyanınızı ben de paylaşıyorum. Düşünüyorum, biz NATO üyesiyiz. Türkiye ve ABD de NATO’da. Ama ABD’nin bölgeden askerini çektiğini tweet’lerden öğreniyoruz. Koalisyon güçlerinden olan bir ülkenin, IŞİD’e karşı savaşan müttefikimiz olan güçlere saldırıya geçtiğini öğreniyorum. Elbette PKK ile mücadele de dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her zaman söyledim. Bu mücadeleyi paylaşıyoruz. Ama SDG ve savaşçıları IŞİD karşıtı. Düşünüyorum ki bir kaç gündür yaşananlar, ağır bir hata, hem Batı’nın, hem de bölgedeki NATO güçlerinin ağır hatası.” NATO ve koalisyon üyesi ortaklarını habersizce alanda görmenin Avrupa’nın inandırıcılığını ‘ciddi oranda azalttığını’ dile getiren Macron, “Ama bu aynı zamanda NATO’nun işleyiş biçimini de sorgulatır hale getirdi. Aramıza, en azından biz 3 Avrupa ülkesi ve Türkiye işbirliği yapmak önemliydi. Anlamak ve Türkiye’nin nereye kadar gideceğini bilmek, onların iç güvenliğini sağlayarak ama aynı zamanda bölgedeki tahahütlerimizi, ajandamızı da koruyarak, Türkiye’yi daha mantıklı bir noktaya getirmek olanaklıydı. Ama bu saygı ve paylaşım ile yapılmalıydı” dedi. Macron, Avrupa’nın kendi ordusunu kurması gerektiği görüşünü yeniden dile getirdi: