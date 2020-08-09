HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Macron'dan Lübnan'a Yardım Çağrısı

Macron'dan Lübnan'a Yardım Çağrısı

09.08.2020 20:16 | Son Güncelleme

Salı günü Beyrut limanında meydana gelen büyük patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tüm dünya güçlerinin farklılıklarını bir kenara bırakarak Lübnan halkına destek olması çağrısında bulundu

Macron'dan Lübnan'a Yardım Çağrısı

Salı günü Beyrut limanında meydana gelen büyük patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Pazar günü düzenlenen acil bağış kampanyası toplantısında tüm dünya güçlerinin farklılıklarını bir kenara bırakarak Lübnan halkına destek olması çağrısında bulundu.

Borç içindeki Lübnan, Corona pandemisi ve 158 kişinin öldüğü patlamadan önce de ekonomik kriz içindeydi.

Ancak yabancı hükümetler, kendi halkı tarafından yolsuzlukla suçlanan Lübnan hükümetine ‘‘açık çek” yazma konusunda tedirgin. Kimi ülkelerse İran'ın Hizbullah örgütü üzerinden sağladığı nüfuz nedeniyle endişeli.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, düzenlediği çevrimiçi (online) bağış konferasının açılışında yaptığı konuşmada, Lübnan'a yapılacak uluslararası yardımın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından eşgüdümlü olarak yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Fransız Rivierası'ndaki yazlığından video konferans aracılığıyla toplantıya katılan Macron, ‘‘Görüş farklılıklarına rağmen herkes Lübnan'ın ve Lübnan halkının yardımına koşmalı. Bugün görevimiz, hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçmek” dedi.

Macron, Lübnan'a yardım teklifinin içinde 4 Ağustos'taki patlamaya ilişkin tarafsız, güvenilir ve bağımsız bir soruşturma açılmasına destek verilmesi de olduğunu söyledi.

Patlama, 250 bin Lübnanlı'nın evlerini kaybetmesine, iş yerlerinin ve hayati önem taşıyan tahıl depolarının yıkılmasına neden olmuştu.

İktisatçılar, Beyrut'u yeniden yapılandırmanın maliyetinin milyarlarca doları bulacağını söylüyor. Ekonomik tahminlere göre patlama, Lübnan'ın gayrisafi milli hasılasının yüzde 25'ini yok etmiş olabilir.

Lübnanlılar'dan ayaklanma ve istifa çağrısı

Pazar günü bazı Lübnanlılar, Beyrut limanında hafta içi meydana gelen patlamadan sonra ülke liderlerini devirmek için ayaklanma çağrısında bulundu. Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus el-Rai ise kabinenin istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

Lübnanlı protestocular, Salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya hükümetin ihmalinin neden olduğu gerekçesiyle Lübnan hükümetini istifaya çağırdı. Beyrut'taki göstericilerin öfkesi, Cumartesi günü şiddet eylemlerine dönüştü.

Maruni Partiği Beşara Butrus el-Rai ise hükümetin ‘‘ülkeyi yönetme biçimini değiştiremeyeceği” için kabinenin istifa etmesi gerektiğini kaydetti. Patrik, Pazar vaazında, ‘‘Bir milletvekilinin ya da bakanın istifası yeterli olmaz. Tüm hükümetin istifa etmesi gerekir çünkü ülkenin iyileşmesini sağlama becerisine sahip değiller” dedi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Manal Abdül Samet, Pazar günü yaptığı açıklamada, patlamayı ve hükümetin gereken reformları yapmayı başaramamasını gerekçe göstererek istifa edeceğini söyledi.

Halkı isyana çağıranlardan Lübnanlı avukat Maya Mabli, ”İnsanlar sokaklarda yatmalı ve hükümet düşene kadar protesto eylemlerine devam etmeli” dedi.

Cumartesi günkü protestolar, Lübnan'da binlerce kişinin yolsuzlukların ve kötü yönetimin sona ermesi talebiyle sokaklara döküldüğü Ekim ayından bu yana düzenlenen en büyük gösteriler oldu.

Yaklaşık 10 bin kişinin toplandığı Şehitler Meydanı'nda Cumartesi akşam saatlerinde parlamento binasına uzanan yolun üzerindeki bariyerleri aşmak isteyen göstericiler polisle çatıştı. Bazı protestocular bakanlık binalarına ve Lübnan Bankalar Birliği binasına girdi.

Protestocular, polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsüllerine taş ve fişeklerle karşılık verdi. Kızılhaç, bir polisin hayatını kaybettiğini, 170'ten fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Pazar günü Şehirler Meydanı'nda makineli tüfeklerle donatılmış araçların içinde askerlerin konuşlandırıldığı görüldü.

El Cedid Televizyonu'na göre ordudan yapılan açıklamada enkaz altından sağ kurtulanları çıkarma umudunun giderek söndüğü bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise Cumartesi günkü açıklamasında 21 kişinin kayıp olduğunu kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Beyrut'ta binlerce insan sokağa döküldü! Polisten sert müdahaleBeyrut'ta binlerce insan sokağa döküldü! Polisten sert müdahale
Karpuz: Faydaları nelerdir?Karpuz: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan üniversiteler için kritik öneri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan üniversiteler için kritik öneri

Böyle isyan etti: Millet laf dinlemiyor, bak yine biri gidiyor

Böyle isyan etti: Millet laf dinlemiyor, bak yine biri gidiyor

Jinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattı

Jinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattı

Onu ikna ederse Türkiye'ye gelip...

Onu ikna ederse Türkiye'ye gelip...

Erdoğan, yerli ve elektrikli Ekskavatör’ü kullandı! Önemli açıklamalar

Erdoğan, yerli ve elektrikli Ekskavatör’ü kullandı! Önemli açıklamalar

Konya'da korkutan doğalgaz patlaması

Konya'da korkutan doğalgaz patlaması

İlginizi Çekebilir

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Macron'dan uydu görüntülerini istediler

Macron'dan uydu görüntülerini istediler

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Diğer Haberler
Beyrut'ta tansiyon düşmüyor! Cumhurbaşkanı'nın damadı gösterilere katılmak istedi ortalık karıştı

Beyrut'ta tansiyon düşmüyor

Bill Gates: Koronavirüs zengin ülkelerde 2021 yılında bitecek

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Gazetecinin sorusuna tepki gösteren Trump salonu terk etti

Trump'tan gazetecinin sorusuna tepki! Salonu terk etti

Beyrut'ta binlerce insan sokağa döküldü! Polisten sert müdahale

Beyrut'ta binlerce insan sokağa döküldü! Polisten sert müdahale

Lübnan'da Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti

Patlamanın ardından Lübnan'da Bakan istifa etti

Trump'tan yeni Kovid-19 yardımlarına ilişkin 4 ayrı kararname

Trump'tan 4 ayrı koronavirüs kararnamesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.