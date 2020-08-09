Macron'dan Lübnan'a Yardım Çağrısı

Fransız Rivierası'ndaki yazlığından video konferans aracılığıyla toplantıya katılan Macron, ‘‘Görüş farklılıklarına rağmen herkes Lübnan'ın ve Lübnan halkının yardımına koşmalı. Bugün görevimiz, hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçmek” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, düzenlediği çevrimiçi (online) bağış konferasının açılışında yaptığı konuşmada, Lübnan'a yapılacak uluslararası yardımın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından eşgüdümlü olarak yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Ancak yabancı hükümetler, kendi halkı tarafından yolsuzlukla suçlanan Lübnan hükümetine ‘‘açık çek” yazma konusunda tedirgin. Kimi ülkelerse İran'ın Hizbullah örgütü üzerinden sağladığı nüfuz nedeniyle endişeli.

Borç içindeki Lübnan, Corona pandemisi ve 158 kişinin öldüğü patlamadan önce de ekonomik kriz içindeydi.

Salı günü Beyrut limanında meydana gelen büyük patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Pazar günü düzenlenen acil bağış kampanyası toplantısında tüm dünya güçlerinin farklılıklarını bir kenara bırakarak Lübnan halkına destek olması çağrısında bulundu.

Lübnanlı protestocular, Salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya hükümetin ihmalinin neden olduğu gerekçesiyle Lübnan hükümetini istifaya çağırdı. Beyrut'taki göstericilerin öfkesi, Cumartesi günü şiddet eylemlerine dönüştü.

Pazar günü bazı Lübnanlılar, Beyrut limanında hafta içi meydana gelen patlamadan sonra ülke liderlerini devirmek için ayaklanma çağrısında bulundu. Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus el-Rai ise kabinenin istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

Patlama, 250 bin Lübnanlı'nın evlerini kaybetmesine, iş yerlerinin ve hayati önem taşıyan tahıl depolarının yıkılmasına neden olmuştu.

Macron, Lübnan'a yardım teklifinin içinde 4 Ağustos'taki patlamaya ilişkin tarafsız, güvenilir ve bağımsız bir soruşturma açılmasına destek verilmesi de olduğunu söyledi.

Maruni Partiği Beşara Butrus el-Rai ise hükümetin ‘‘ülkeyi yönetme biçimini değiştiremeyeceği” için kabinenin istifa etmesi gerektiğini kaydetti. Patrik, Pazar vaazında, ‘‘Bir milletvekilinin ya da bakanın istifası yeterli olmaz. Tüm hükümetin istifa etmesi gerekir çünkü ülkenin iyileşmesini sağlama becerisine sahip değiller” dedi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Manal Abdül Samet, Pazar günü yaptığı açıklamada, patlamayı ve hükümetin gereken reformları yapmayı başaramamasını gerekçe göstererek istifa edeceğini söyledi.

Halkı isyana çağıranlardan Lübnanlı avukat Maya Mabli, ”İnsanlar sokaklarda yatmalı ve hükümet düşene kadar protesto eylemlerine devam etmeli” dedi.

Cumartesi günkü protestolar, Lübnan'da binlerce kişinin yolsuzlukların ve kötü yönetimin sona ermesi talebiyle sokaklara döküldüğü Ekim ayından bu yana düzenlenen en büyük gösteriler oldu.

Yaklaşık 10 bin kişinin toplandığı Şehitler Meydanı'nda Cumartesi akşam saatlerinde parlamento binasına uzanan yolun üzerindeki bariyerleri aşmak isteyen göstericiler polisle çatıştı. Bazı protestocular bakanlık binalarına ve Lübnan Bankalar Birliği binasına girdi.