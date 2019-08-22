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Macron’dan Miçotakis’e Doğu Akdeniz Desteği

22.08.2019 20:43 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e Doğu Akdeniz’deki petrol arama çalışmaları nedeniyle Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan krizde AB ve Fransa olarak Yunanistan’ın yanında olduklarını, Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı davrandığını söyledi

Macron’dan Miçotakis’e Doğu Akdeniz Desteği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e Doğu Akdeniz’deki petrol arama çalışmaları nedeniyle Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan krizde AB ve Fransa olarak Yunanistan’ın yanında olduklarını, Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı davrandığını söyledi. Miçotakis ise Türkiye ile sorunları iyi komşuluk ilişkisi ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütmek istediğini belirterek, ”Sayın Erdoğan ile ortak konuların çözümü için birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi. Macron görüşme öncesi düzenledikleri ortak basın açıklamasında Miçotakis ile AB ve Yunanistan’ı ilgilendiren pek çok konuyu ele alacaklarını dile getirdi. Avrupa Bütçesi, Yunanistan’ın ekonomik durumu ve Avrupa savunması gibi pek çok önemli konunun konuşulacağını belirten Macron, ”Elysee Sarayı’nda Ayrıca Doğu Akdeniz’deki gerginliği de konuşacağız. Türkiye’nin son girişimini uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Bu konuda Yunanistan, AB ve Fransa olarak tam bir koordinasyon içindeyiz. Ve sorunun çözümü için bu konuda koordineli kalmaya devam edeceğiz” dedi.

Basın açıklamasında konuya değinmeyen Miçotakis ise, görüşme öncesi Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, “Yunanistan her zaman diplomatik ilişkilerini iyi komşuluk ve uluslararası hukuka dayanarak barışçıl bir şekilde yürüttü. Bu yaklaşım bizim dış politikamızın da temel taşı olacak. Türkiye önemli bir komşu ve NATO üyesi. Türkiye ile göçmen krizi gibi örneğin, çözülmeyi bekleyen pek çok ortak konu var. Bu konularda Sayın Erdoğan ile çalışmak için sabırsızlanıyorum ama bizim eylemlerimizi uluslararası hukuk belirleyecek” dedi.

Miçotakis, Fransız petrol şirketi Total’in varlığının, bu alanda yatırım yapma ve işbirliği potansiyeli olan Doğu Akdeniz'deki enerji sorunlarına olan ilgiyi yansıttığını, “müttefik ülkelerin, büyük Avrupalı şirketlerin varlığı, bölgedeki güvenlik ve istikrar ortamının korunmasına katkıda bulunuyor” diye konuştu.

Göçmen krizi

Miçotakis, göçmen krizi konusunda da, AB’nin 2015’te yaşanan krizde, sınır ülkelerini dev bir sorunla yalnız bıraktığını ve bu sorunun çözümünde yanlış davrandığını dile getirdi. Türkiye ile AB arasında varılan anlaşma çerçevesinde Yunanistan’a gelen göçmenlerden mülteci olma koşullarını taşıyanları kabul ettiklerini, olmayan göçmenleri ise Türkiye’ye geri gönderdiklerini bildirdi. Yeni bir göçmen politikasını da uygulamaya koyduklarını belirten Miçotakis, göçmenlerin işlemlerini daha hızlı yaptıklarını ve taleplere daha çabuk yanıt vermeye çalıştıklarını söyledi.

Göç konusunda ise AB içinde hala dayanışmanın eksik olduğunu kaydeden Macron, isim vermeden göçmenlerin ülkeleri tarafından ağırlanmasını kabul etmeyen ve limanlarını açmayan ülkeleri eleştirdi.

Ekonomik kriz

Miçotakis, Elysee’den Fransız yatırımcılara çağrıda bulundu ve yeni hükümetin sağladığı olanaklardan faydalanarak, Yunanistan’a yatırım yapmalarını ve Yunanistan’ın büyümesine katkı yapmalarını istedi. AB ve kreditörlerin kendilerine güvenmesi durumunda Yunanistan’ın Euro bölgesinde büyük bir sürpriz yaratacağını da dile getirdi.

Yunan Başbakanı, Paris’ten sonra Berlin ve Lahey’e giderek kreditörleri, AB’yi ve IMF’yi, Yunanistan’ın bütçe zorluklarını aşacağına ikna etmek için çalışacak.

Macron ise kriz boyunca Yunan halkının gösterdiği cesareti selamlayarak, Miçotakis ile AB ajandası ve Euro bölgesi bütçesi konusunda aynı hedefleri paylaşmaktan mutlu olduklarını söyledi.

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