Macron'dan New York'ta ‘Hiper Aktif’ Diplomasi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı için gittiği New York'ta, Amerika Başkanı Donald Trump ile İran dosyasını ve ABD ile Avrupa arasındaki ticaret savaşını görüşecek. Pek çok liderle kritik ikili görüşmeler gerçekleştirecek Macron'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfatah Al-Sisi ile de bir araya gelmesi planlandı.

Genel Kurul için New York'a uçan Macron, BM nezdinde diplomatik açıdan ağırlığını koymak ve Fransa'nın Suriye ve İran gibi dosyalarda kaybettiği rolü yeniden kazanmak için 8 bakanla birlikte New York'a adeta çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Elysee diplomatlarının tanımladığı gibi, "hiç görülmeyen bir diplomatik güçle hiper aktif" bir politika izlemeye hazırlanan Macron, iç politika krizleriyle uluslararası alanda zayıflayan Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin boşalttığı yeri doldurmayı hedefliyor. Macron, Rusya lideri Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in katılmadığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın iç politikada zor günler geçirdiği bir dönemde Genel Kurul'un en etkili ülkesi olmayı planlıyor.