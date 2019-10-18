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Macron'dan operasyon tepkisi: Batı'nın ve NATO'nun hatası

18.10.2019 20:11 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin operasyonu karşısında Batı'yı ve NATO'yu eleştirdi.

Macron'dan operasyon tepkisi: Batı'nın ve NATO'nun hatası

Macron, yaşananlarda Batılı ve NATO üyesi ülkelerin hatası olduğunu savundu.Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyona beş gün ara verme kararının ardından Avrupalı liderlerden operasyona kınama geldi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreci olan Brexit'in ana gündem maddesi olduğu görüşmelerde liderler Suriye'deki son durumu da ele aldı.

Zirve sonrası yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batılı ülkeleri ve NATO üyelerini krizi kötü şekilde yönetmek ve Kürt müttefiklerini yarı yolda bırakmakla suçladı. Macron, "Bölgede günlerdir yaşananlarda Batı'nın ve bölgedeki NATO'nun ciddi bir hatası olduğunu düşünüyorum" dedi. Macron, bu durumun sahada kendileri ile savaşacak partner bulmayı zorlaştıracağını belirterek, tablonun "NATO'nun işleyişine ilişkin soru işaretleri yarattığını" savundu.

Macron, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden asker çektiğini Twitter üzerinden öğrenmelerinin, Avrupa'yı Ortadoğu'da önemsiz, küçük bir müttefik gibi gösterdiğini de belirtti. Macron, "NATO'da olduğumuzu düşünüyordum. ABD'nin ve Türkiye'nin de NATO'da olduğunu düşünüyordum. Sonra ABD'nin Türkiye'nin operasyonunun önünü açmak için askerlerini çekme kararı aldığını bir tweet'le öğrendim. Herkes gibi başka bir NATO gücünün, IŞİD'le savaşan koalisyonun partnerine saldırma kararı aldığını anladım" ifadelerini kullandı.

Macron ayrıca "delilik" olarak nitelendirdiği Türkiye'nin operasyonunun yakın zamanda Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından Londra'da düzenlenecek olan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir toplantıda ele alınacağını söyledi. Macron, görüşmeye ilişkin "Türkiye'nin nereye gitmek istediğini görmeye çalışmamız ve daha makul bir pozisyona dönmesini sağlamamız lazım" dedi.

Bölgedeki dinamiklere ilişkin yaptığı değerlendirmedeyse Macron, "Bugün bölgede gördüğüm gerçeklik, güç uygulayarak kazanan konuma gelen ülkelerin Türkiye, Rusya ve İran olduğu. Bunun Avrupa ve ABD için en iyi stratejik durum olduğundan emin değilim" dedi.

Tusk: Bu bir ateşkes değil

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşmayı eleştirdi. Türkiye'ye operasyonuna son verme çağrısı yapan Tusk, anlaşmanın "ciddi bir girişim" olmadığını söyledi. Tusk, anlaşma için "Bu bir ateşkes değil. Kürtlerin şartlı olarak teslim olması için bir talep. Türkiye'ye askeri operasyonuna son vermesi, askerlerini çekmesi ve uluslararası insani hukuka saygı göstermesi çağrımızı yineliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Zirve ardından yapılan yazılı açıklamada ise Türkiye'nin tek taraflı adımının IŞİD'le savaşa zarar verdiği ve Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

AP,rtr/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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