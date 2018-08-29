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Macron'dan Orban ve Salvini'ye yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 19:41 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "(Orban ve Salvini'nin göçmen karşıtı ve kendisini hedef alan açıklamaları) Ulusalcılara ve nefret söyleminde bulunanlara geçit vermeyeceğim. Başlıca rakipleri olarak karşılarında beni görmek istiyorlarsa haklılar"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusalcı ve nefret söyleminde bulunanlara geçit vermeyeceğini belirtti, göçmen karşıtı ve kendisini hedef alan açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Victor Orban ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi eleştirdi.

Macron, resmi ziyarette bulunduğu Danimarka'da, İtalya'nın Milano kentinde dün bir araya gelen Orban ve Salvini'nin göçmen karşıtı ve kendisine yönelik açıklamalarıyla ilgili konuştu. Macron, "Ulusalcılara ve nefret söyleminde bulunanlara geçit vermeyeceğim. Başlıca rakipleri olarak karşılarında beni görmek istiyorlarsa haklılar." dedi.

Avrupa Birliği (AB) olarak gelecek günlerde ve aylarda göçmenler konusunda önemli kararlar alacaklarını kaydeden Macron, bunun iltica hakkı gibi Avrupa değerlerine bağlı kalarak yapılabilecek, sorumluluk duygusu ve ciddiyetle alınması gereken kararlar olduğunu söyledi. Macron, AB ülkeleri ve göçmenlerin geldikleri ülkelerin şartlarının da göz önüne alınacağı bir siyasi çizgi izlenmesi gerektiğini ancak Orban ve Salvini'nin bu konuda bir teklifinin olmadığını dile getirdi.

- Orban ve Salvini'nin açıklamaları

Macaristan Başbakanı Orban, "Avrupa'da iki kesim var, göçmenleri destekleyen tarafın başında Macron bulunuyor. Diğer tarafta ise yasa dışı göçün karşısında duran biz varız." demişti. Salvini ise Macron'un önceden belirlenmiş bir planın uygulayıcısı olduğunu iddia ederek, Avrupa'nın tarihi bir dönemecin kıyısında olduğu uyarısında bulunmuştu.

Fransız aşırı sağı Ulusal Birlik (RN) Partisi lideri Marine Le Pen de Orban ve Salvini'nin açıklamalarına destek verdi. Sosyal medyadan mesaj yayımlayan Le Pen, Orban ve Salvini'nin bir araya gelmesinin dönüm noktası olduğuna değinerek, 2019'un mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin AB ile Macron arasında gerçekleşeceğini iddia etti.

AB Zirvesi, 20 Eylül'de Avusturya'nın Salzburg kentinde toplanacak. Zirvede, göç ve mülteciler konusu da dahil önemli kararların alınması bekleniyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron göçmenler İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini Macaristan Başbakanı Victor Orban

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