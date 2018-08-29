Macron'dan Orban ve Salvini'ye yanıt

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusalcı ve nefret söyleminde bulunanlara geçit vermeyeceğini belirtti, göçmen karşıtı ve kendisini hedef alan açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Victor Orban ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi eleştirdi.

Macron, resmi ziyarette bulunduğu Danimarka'da, İtalya'nın Milano kentinde dün bir araya gelen Orban ve Salvini'nin göçmen karşıtı ve kendisine yönelik açıklamalarıyla ilgili konuştu. Macron, "Ulusalcılara ve nefret söyleminde bulunanlara geçit vermeyeceğim. Başlıca rakipleri olarak karşılarında beni görmek istiyorlarsa haklılar." dedi.

Avrupa Birliği (AB) olarak gelecek günlerde ve aylarda göçmenler konusunda önemli kararlar alacaklarını kaydeden Macron, bunun iltica hakkı gibi Avrupa değerlerine bağlı kalarak yapılabilecek, sorumluluk duygusu ve ciddiyetle alınması gereken kararlar olduğunu söyledi. Macron, AB ülkeleri ve göçmenlerin geldikleri ülkelerin şartlarının da göz önüne alınacağı bir siyasi çizgi izlenmesi gerektiğini ancak Orban ve Salvini'nin bu konuda bir teklifinin olmadığını dile getirdi.