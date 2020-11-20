Macron’dan Rusya ve Türkiye’ye Suçlama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birbiri ardına Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Ankara’nın Afrika’da izlediği politikaları da ekledi. Macron, Rusya ve Türkiye'nin Afrika'da "sömürgecilik dönemi sonrası kızgınlıkları" kullanarak, Fransa aleyhinde kampanya yürüttüklerini" öne sürdü.

Fransızca yayın yapan Jeune Afrique (Genç Afrika) dergisine söyleşi veren Macron, "Şu anda Afrika'da bir strateji izleniyor. Bazen Afrikalı liderlerin, ama özellikle sömürge sonrası kızgınlıklarla oynayan Rusya veya Türkiye gibi yabancı güçlerin önderlik ettiği bir strateji bu. Bu konuda naif davranamayız. Fransız dilinde yayın yapan medya organlarına konuşanların çoğu Türkiye ve Rusya’nın güdümünde.”

Uzun söyleşide, iktidara gelmesinden bu yana Afrika ile "eşitlikçi ilişki" ve "gerçek ortaklık" kurmak için çalıştığını belirten Macron, toplumsal hafıza, kültür, ekonomi ve iş alanında pek çok tabuyu yıktığını söyledi. Macron, "Fransa ve Afrika arasında geçmişin tutsağı olmadan bir aşk hikayesi yaşanmalıdır" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği "Barış Pınarı Harekatı'ndan" bu yana Türkiye'ye yönelik sert çıkışlarını sürdürüyor. Macron, daha önce de, Libya, Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ krizleri ile cihatçı terör saldırılarına yol açan Hz. Muhammed karikatürleri nedeniyle Türkiye'ye sert eleştiriler yöneltmişti.

