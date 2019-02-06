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Macron’dan skandal karar: 24 Nisan’ı Ermeni Soykırımı anma günü ilan etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 09:14 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan’ı “Ermeni soykırımını anma günü” ilan ettiğini açıkladı.Ermeni derneklerinin koordinasyon konseyi olan Ermeni Organizasyonlar Koordinasyon Konseyi’nin (CCAF) gelenekselleşen yemeğine davetli olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı konuşmada, 24 Nisan gününü Ermeni Soykırımı anma günü ilan ettiğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan’ı “Ermeni soykırımını anma günü” ilan ettiğini açıkladı.
Ermeni derneklerinin koordinasyon konseyi olan Ermeni Organizasyonlar Koordinasyon Konseyi’nin (CCAF) gelenekselleşen yemeğine davetli olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı konuşmada, 24 Nisan gününü Ermeni Soykırımı anma günü ilan ettiğini açıkladı. Macron daha sonra Twitter’da yaptığı paylaşımda, "Fransa tarihle yüzleşir. Gelecek birkaç hafta içerisinde söz verdiğim gibi 24 Nisan’ı Ermeni soykırımını anma günü ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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