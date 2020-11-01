Macron'dan suçlama: Türkiye savaşçı bir tutum içinde

Öte yandan Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'nin bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Al-Jazeera kanalına Türkiye ile yaşanan gerginlik konusunda açıklamalarda bulundu. Gerginliğin yatışmasını umduğunu ifade eden Macron, bunun için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) ile Fransa'ya ve onların değerlerine saygı duyması gerektiğini ifade etti. Erdoğan'ın "yalan söylememesi ve hakaret etmemesi" gerektiğini belirten Macron, Türkiye'nin Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'de izlediği siyaseti de eleştirdi. Macron, "Türkiye NATO müttefiklerine karşı düşmanca bir tavır içinde" diye konuştu.

Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan Muhammed karikatürleri konusunda da açıklama yapan Macron, bu yayınların birçok kişide uyandırdığı duyguları anladığını ancak karikatür ve çizim özgürlüğü hakkının "düşünce özgürlüğü ile koruma altında" olduğunu ifade etti. Macron, "Birçok lidere daha önce de söylediğim gibi; Fransa'da basın özgürdür" diye konuştu.

Büyükelçi Ankara'ya dönüyor