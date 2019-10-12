Macron'dan Suriye diplomasisi : AB yaptırımı mı geliyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu’na karşı diplomatik temaslarını hızlandırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak "Bu operasyon derhal durdurulmalı" diyen Macron, Türkiye'ye AB yaptırımlarını görüşmek üzere Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’la biraraya geliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cuma gecesi ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu’nu görüştü. Operasyonu "bir saldırı" olarak niteleyen Macron, görüşmede öncelikle IŞİD'in yeniden faaliyete geçmesinin engellenmesinin birinci hedef olduğunu söyledi.

Elysee Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, 11 Ekim Cuma günü, ABD Başkanı Sayın Donald Trump’la kuzeydoğu Suriye'deki Türk saldırısı hakkında görüştü. Öncelikle bölgedeki IŞİD'in yeniden dirilmesini önlemek, bizimle birlikte teröristlere karşı savaşanları desteklemek ve sivil nüfusu korumak için gereken ihtiyacı vurguladı. Bu amaçla, Cumhurbaşkanı, Türkiye saldırısını en kısa zamanda durdurma gereğini hatırlattı. Ortak kaygıları paylaşan Fransa ve ABD önümüzdeki günlerde yakından koordine olmaya devam edecek" denildi.