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Macron'dan Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 18:33 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Silah satışını durdurmalıyız' denilmesi açık bir demagoji, bu durumun Kaşıkçı'yla bir ilişkisi yok"

BRATİSLAVA (AA) – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması yönündeki ifadeleri "açık bir demagoji" olarak değerlendirdiğini belirterek, silah satışının gazetecinin öldürülmesiyle ilişkisinin olmadığını söyledi.

Macron, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da katıldığı bir toplantıda, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile silah satışı arasında bir ilişkinin olmadığını ifade eden Macron, "Yemen savaşını anlıyorum ancak bu durumun Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bir alakası yok" değerlendirmesinde bulundu.

Macron ayrıca, en son Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl başta olmak üzere birçok ülkeden yapılan Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması yönündeki ifadeleri "açık bir demagoji" olarak nitelendirdi.

- Macron'un yaptırım açıklaması

Önceki gün Macron'un Kral Selman bin Abdülaziz ile gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "işlenen cinayet nedeniyle çok derin öfke duyduğu" aktarılmıştı.

Ayrıca Macron'un, Kral Selman'a ülkesi için ifade, basın ve kamu hürriyetinin önemini dile getirdiği kaydedilerek, "Fransa, ortakları ile suçlular hakkında uluslararası yaptırımları yürürlüğe koymakta tereddüt etmeyecektir." ifadesini kullandığı duyurulmuştu.

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Cemal Kaşıkçı Emmanuel Macron Kral Selman bin Abdulaziz Macron Suudi Arabistan’a silah satışının durdurulmasına karşı Viyana

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