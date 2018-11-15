Macron'dan Trump'a yanıt: Müttefikler birbirine saygılı olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter üzerinden Fransa’ya ve kendisine yönelttiği alaycı ve ağır eleştirilere yanıt verdi. Macron, Fransa ile ABD'nin "tarihi müttefik” olduklarını belirterek, müttefikler arasında saygının olması gerektiği vurgusu yaptı. Macron ayrıca Fransa’nın ABD’ye tabi bir ülke olmadığını söyledi.

Fransız TF1 televizyon kanalına konuşan Macron, ABD Başkanı Trump’ın bir gün önce Fransa’yı ağır bir şekilde eleştiren paylaşımlarıyla ilgili olarak "Tarihimizdeki her anda (ABD ile) müttefiktik ve bu sebepten müttefikler arasında saygı olmalıdır” dedi. Macron konuşmasında müttefiklik ilişkisine örnek olarak Fransa'nın Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda verdiği desteği ve ABD’nin de her iki dünya savaşında Fransa’ya verdiği desteği gösterdi.

Fransızların kendisinden Trump’ın tweetlerine yanıt vermesini beklemediğini düşündüğünü ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı, halkın daha ziyade "bu önemli tarihi” devam ettirmesini istediğini belirtti. Twitter üzerinden yaptığı bu paylaşımlarıyla Trump’ın ABD halkını hedeflediğini ve bu durumu iç siyaset için kullandığını düşündüğünü ifade eden Macron, Trump’ın bunu yapmasına “izin verdiğini” de sözlerine ekledi.