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Macron’dan Türkiye eleştirisi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2019 19:37 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’yla Türkiye’nin güvenlikle ilgili herkesi ilgilendiren bir konuda "koordinasyonsuz, agresif" davrandığını söyledi.

Macron’dan Türkiye eleştirisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İngiliz The Economist dergisine verdiği mülakatta Türkiye’yi eleştirdi. Macron Barış Pınarı Harekatı’nı kastederek, NATO ülkesi Türkiye’nin güvenlikle ilgili herkesin çıkarlarını ilgilendiren bir konuda "koordinasyonsuz, agresif" bir tavır sergilediğini söyledi.

Macron Ankara’nın harekata ilişkin NATO Anlaşması’nın 5. Maddesi’ne atıfta bulunmasının hâlâ dayanağı olup olmadığı sorusuna ise bir soruyla yanıt verdi. Macron eğer Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad "Türkiye'den intikam almaya karar verirse, o zaman bunu kabul edecek miyiz?" diye sordu.

NATO Antlaşması’nın 5’inci maddesi ne diyor?

NATO Antlaşması’nın 5’inci maddesine göre, bir ülkeye yönelik saldırı, ittifakın bütününe yöneltilmiş kabul ediliyor:

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da kendilerinden birine ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa, BM Yasası'nın 51'inci Maddesi'nde tanınan bireysel ya da kolektif öz savunma hakkını kullanarak her birinin, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

Macron: NATO'nun beyin ölümüne tanık oluyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron mülakatta ABD'nin Kuzey Atlantik İttifakı'ndaki öncü rolünü terk ettiğine de dikkat çekerek bunun NATO'nun beyin ölümüne neden olduğunu ve Avrupa'nın dünyada stratejik bir güç olarak hareket etmeye başlaması gerektiğini belirtti. Macron, "Şu an yaşadığımız, NATO'nun beyin ölümüdür" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme kararına atıfta bulunan Macron, "Trump bizim Avrupa projesi fikrimizi paylaşmıyor. Amerika bize sırtını dönme işaretleri gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı AB'ye üye 29 ülkenin, ABD'nin değişen bakışı göz önüne alındığında NATO'nun anlamını yeniden değerlendirmeye alması gerektiğini kaydetti.

Uzun süredir Avrupa savunma işbirliğinin geliştirilmesi için çaba gösteren Fransa, Batı Avrupa savunmasında ABD'yi kilit önemde gören İngiltere ve diğer ülkelerden direnişle karşılaşmıştı.

AFP,rtr,AP/BK,JD,BW/AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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