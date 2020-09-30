Macron'dan Türkiye'ye "savaş yanlısı mesaj" suçlaması

Türkiye'ye ait bir F-16'nın Ermenistan savaş uçağını düşürdüğünü öne süren Erivan'ın iddiasına dair bir soruyu da yanıtlayan Macron, ellerinde şu ana kadar bölgesel aktörlerin Dağlık Karabağ'daki çatışmalara müdahil olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Macron'a yanıt veren Çavuşoğlu ise Fransa'nın Erivan'a desteğini eleştirdi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak verdiği "savaş yanlısı mesajların" Azerbaycan'ı bu bölgeyi yeniden ele geçirmeye teşvik ettiğini söyledi.

Macron, Dağlık Karabağ konusunu bu akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, yarın da ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile ele alacağını sözlerine ekledi. Fransa, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 1992 yılında kurduğu Minsk Grubu'nun ABD ve Rusya ile birlikte üç eş başkanından biri. Üç ülkenin taraflar arasında bir barış anlaşması sağlanması için Minsk Grubu kapsamında yürüttüğü son girişim 2010 yılında başarısız olmuştu.

Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada Macron'a yanıt verdi. "İyi de Sayın Macron, bugüne kadar Ermenistan'ı desteklemekten başka ne yaptınız? Siz de Minsk Üçlüsü'nün içindesiniz" diyen Çavuşoğlu, Minsk Grubu'nun eş başkanı olan üç ülkenin Azerbaycan yerine Ermenistan'ı desteklemeyi tercih ettiklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Macron'un da açıklamaları, bunun göstergesi. Bizim kardeş ülke için yaptığımız açıklamanın neresi tehlikeli? Neresi kabul edilemez? Sen de çık de ki dürüst bir şekilde. 'Ermenistan, Azerbaycan'ın topraklarını işgal ediyor ve buradan çekilsin. BM Güvenlik Konseyi kararları var. Ben de bu Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesiyim' desin, dürüst davransın. Biz de kendisini tebrik edelim" diye ekledi.