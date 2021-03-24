Macron'dan Türkiye’ye seçimlere karışmama uyarısı

Seçimlere müdahalenin "kamuoyuna oynamak" biçiminde olacağını ifade eden Macron Türkiye'de geçen yıl hükümet yanlısı medyanın kendisi ve Fransa hakkında "yalanlar" yaydığını söyledi. "Geçen sonbaharda çok açık bir biçimde bir yalanlar siyaseti vardı" diyen Macron "Devlet yalanları, Türk devleti tarafından kontrol edilen medyanın, Katar kontrolündeki belli büyük kanalların yaydığı yalanlar" ifadelerini kullandı. Macron "Yorumlarım çarpıtıldı ve Fransa İslamla sorunu olan bir ülkeymiş gibi sunuldu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir belgeselin de gösterildiği televizyon programında yer alan Macron "Gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale girişimleri olacak" dedi. Macron "Bunu kabul edilemez olarak görüyorum. Not edilmiş durumda, tehditler üstü kapalı değil" dedi.

Ne olmuştu?

Fransa'da Samuel Paty adlı bir öğretmen ifade özgürlüğünü anlatmak amacıyla derste Charlie Hebdo'nun Muhammed Peygamber karikatürlerini gösterdiği gerekçesiyle radikal İslamcı bir öğrencisi tarafından 16 Ekim 2020 tarihinde öldürülmüştü. Macron bunun üzerine radikal İslamcılarla daha etkin bir biçimde mücadele edeceklerini açıklamış, Türkiye ve başka ülkelerin Fransa'daki camiler üzerindeki nüfuzunu sınırlandırmak üzere adımlar atacaklarını söylemişti. O dönem hazırlıklarına başlanan "İslamcı bölücülükle mücadele yasası" Şubat 2021'de Fransa'da meclis tarafından kabul edildi. Yeni yasal düzenleme uyarınca ibadet için kullanılan tesislerde siyasi toplantılar yapmak veya seçim propagandası sergilemek, dağıtmak veya yaymak yasaklandı. Böylece Türkiye'nin daha önceki seçimlerde olduğu gibi DİTİB tesislerini seçim bürosu olarak kullanması da yasaklanmış oldu.

"Zihinsel tedaviye ihtiyacı var"

Erdoğan Ekim 2020'de Kayseri'de yaptığı bir konuşmada "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktada kontrol" ifadelerini kullanmıştı.