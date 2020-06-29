Macron’dan Türkiye’ye Yeniden Libya Eleştirisi

Başbakan Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Berlin yakınlarındaki Meseberg Şato'sunda biraraya geldi. Berlin’in 70 kilometre kuzeyinde ve Alman hükümetinin resmi devlet konukevi olarak kullandığı şatodaki görüşmeye Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’yle ilgili sert sözleri damga vurdu. Basın toplantısının sonunda Libya konusunda gelen bir soruyu yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye’ye yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Macron, Cumhurbaşkanlığına seçildiği 2017 yılından bu yana, Libya’daki iç savaşı sona erdirmek için çaba gösterdiğini söyleyen Macron, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayez al-Saraç ile Libya'nın doğusundaki darbeci milislerin komutanı General Halife Hafter’i biraraya getirebilen tek lider olduğunu, ayrıca Merkel’in inisyatifiyle Berlin’de geçen Ocak ayında gerçekleşen Barış Konferansı’na da destek verdiğini ifade etti. "Libya’da istikrar, barış ve demokrasi istiyoruz" diyen Macron, ülkedeki durumdan Rusya ve Türkiye’nin payı olduğunu öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştüğünü aktaran Macron, Rus liderin de Libya'da çatışmaların durdurulması ve siyasi görüşmelerin yeniden başlatılmasını istediğini, ayrıca Rus paralı askerlerin Hafter’le birlikte faaliyet göstermesine sert tepki gösterdiğini iddia etti.

Macron, Türkiye’nin bölgedeki askerleri ve gemileriyle istikrarı bozduğunu, Berlin Konferansı’nda alınan kararlara uymadığını ve Suriye’den cihat yanlısı güçleri Libya’ya gönderdiğini iddia etti. Cihatçıların gönderilmesini "Avrupa ve Libya’nın komşu ülkeleri açısından bir tehdit ve kabul edilemez bir durum" olarak niteleyen Macron, "Bir NATO ülkesi olan Türkiye’nin tavrı tarihi açıdan suç teşkil ediyor" şeklinde konuştu. Başbakan Angela Merkel ise Libya konusunda görüş belirtmedi. Merkel, iki hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı videokonferansta, BM’nin himayesinde Libya’da iki taraf arasında müzakerelerin başlatılmasını çağrısını yenilemişti. 1 Temmuz’da Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenecek olmasından iki gün önce gerçekleşen buluşma sonrasında, ağırlıklı olarak Corona krizinden sonra Avrupa Birliği’nin yeniden ekonomik yapılanması programını konuştuklarını söyleyen Merkel, AB’nin krizi atlatarak, ayakta kalabilmesi ve dünydaki rolünü sürdürebilmesi için Fransa ve Almanya’nın ortak hareket etmesine alternatif olmadığını vurguladı.