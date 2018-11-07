Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ile işbirliği yaparak Fransız Yahudilerinin kamplara gönderilmesine onay veren Mareşal Petain'i övmesi, ülkede Yahudileri ayağa kaldırdı. Macron'un Yahudi soykırımını onaylayan Mareşal Petain hakkında "O büyük bir askerdi" sözünü kullanmasına Yahudi toplumu sert tepki gösterdi. Fransa Yahudi Dernekleri CRIF'in Başkanı Francis Kalifat, Amerika'nın Sesi'ne, "Bu sözler hepimizi şoke etti. Bu yanlıştan derhal dönülmeli" dedi. Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100'üncü yıldönümünü anmak için Fransa genelinde bir hafta boyunca, savaşın izlerini taşıyan cepheleri ziyaret eden Macron, programın 4'üncü gününde, "Petain 1. Dünya Savaşı'nda büyük bir askerdi" deyince, ülkede büyük polemik başlattı. Gezi daha başlamadan Macron'un anma programına askerleri dahil etmemesi eleştirilmiş, Fransız ordusu İnvalides askeri tören alanında zafer kazanan generallerin de anılabilmesi için Cumartesi günü bir tören düzenleme kararı almıştı. Macron törene katılmayacağını, Genelkurmay Başkanı'nın törende kendisini temsil edeceğini açıklamıştı.

Ancak gezisinin 4'üncü gününde, Charleville-Meziers kentinde, 'Mareşal Petain'ın da İnvalides askeri töreninde anılmasına nasıl baktığının' sorulması üzerine Macron, "Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan generallerimizi anmak son derece meşru bir girişim. Her yıl Fransız ordusu tarafından yapılan bu anma töreni, bu yıl da yapılacak" yanıtını vedi. Ülke tarihine her zaman doğrudan baktığını anlatan Macron, "Kısa yoldan gitmek istemiyorum ama tarihimizin hiçbir sayfasını da saklamıyorum. Mareşal Petain da 1. Dünya Savaşı boyunca çok büyük bir askerdi. Bu ülkemizin bir gerçeği. Politik yaşam, tıpkı insan doğası gibi, bazen inanmak istediğimizden çok daha karmaşıktır. Birinci Dünya Savaşı'nda büyük bir asker olabilirsiniz, İkincisinde ise ölümcül seçimlere sürüklenebilirsiniz" dedi. Askeri tören olmaması eleştirilerine karşı da "Ordumuzun ve generallerin Fransa'nın zaferinde oynadığı rolü biliyorum. Bu mücadeleci bir halkın zaferidir. Ama aynı zamanda ordumuzun ve generallerin zaferidir. Dolayısıyla askerleri de anmak ve Fransız ordusunun bunu yapmasına izin vermek son derece normal" karşılığını verdi.

Sert polemik başlattı Macron'un bu sözleri haber kanallarında canlı olarak yayınlanınca, ülkede geri dönülmez bir polemik başladı. İlk eleştiri Fransa Yahudi Dernekleri Birliği CRIF'ten geldi. CRIF "Macron'un Petain hakkındaki sözleri karşısında şoke olduklarını" açıkladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere karşı direniş hareketini başlatan Fransız Komünist Partisi (PCF) başta olmak üzere muhalefet partileri de Macron'u ağır sözlerle eleştirdi. PCF sözcüsü Olivier Dartigolles, "Bu açıklama kapanmayan yaralara tuz bastı. Petain işbirlikçidir ve tarihin çöplüğünde yerini almıştır" dedi. Macron ikinci kez açıklama yaparak sözlerinin amacının dışında yorumlandığını açıklamaya çalıştı. Elysee Sarayı, "askeri törende 8 generalden 7'sinin anılacağını, Petain'in mezarına çiçek konulmayacağını" bildirdi. Ancak bu çabalar polemiği yatıştırmaya yetmedi. Macron'un açıklamalarının yetersiz olduğunu savunan CRIF Başkanı Francis Kalifat Amerika'nın Sesi'nin sorularını yanıtladı: VOA: Macron'un sözlerinin neden Yahudileri şoke ettiğini açıklar mısınız?

Francis Kalifat: Petain gibi, Nazi işbirlikçisi olan ve Fransız Yahudilerini kamplara gönderen bir kişiyi onurlandıramazsınız. Bu şoke olmaktan daha da ağır bir durum. Üstelik, yargılandı ve ulusal onurdan kovuldu. Yani ordu içindeki rütbesini kaybetti. Şimdi Petain'ı onurlandıramazsınız. VOA: Macron, 1'inci Dünya Savaşı ile 2'incisi arasındaki farkı vurguladı. Bu farka katılıyor musunuz? Her ikisi de aynı kişi. Bir adamın iki eylemini, askeri ya da poliltikacı bir kişilik olarak ayıramazsınız. Petain yargılandı. Ve bu yargılama Petain'a ilişkin tüm onurlandırma girişimlerini yasaklıyor. Yargı kararı var. Bunu yapamazsınız. VOA: Bu sözleri duyduğunuzda ne hissettiniz? Öncelikle bir Fransız olarak acı duydum. Çünkü Nazi işbirliği bütün Fransızlar'ın acı çektiği bir durumdu. Bir yahudi olarak da acı duydum. Çünkü Petain, Veldiv'de Yahudilerin kamplara gönderilmesi, toplanması demek, sarı yıldız demek, vatandaşlıklarının ellerinden alınması demek... Bütün bunları unutamayız. Petain tüm Fransız halkı adına yargılandı. Ve tüm Fransız halkı adına bu çok yaralayıcı bir açıklama. Petain bir savaş kahramanı değil. Bugün biz 2018'deyiz. Petain'ın 1940'ta neler yaptığını da biliyoruz. Buna izin vermeyeceğiz.