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Macron’la Ukrayna Arasında “Küçük Düşürme” Polemiği

04.06.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa CumhurbaşkanıMacron, savaş bittiğinde diplomatik bir çözüm bulunabilmesi için Rusya’nın “küçük düşürülmemesi” gerektiğini söyledi. Bu sözlere sert yanıt veren Kiev, Macron’un açıklamasının “sadece Fransa’yı küçük düşüreceğini” belirtti

Macron’la Ukrayna Arasında “Küçük Düşürme” Polemiği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaş bittiğinde diplomatik bir çözüm bulunabilmesi için Rusya’nın “küçük düşürülmemesi” gerektiğini söyledi. Bu sözlere sert yanıt veren Kiev, Macron’un açıklamasının “sadece Fransa’yı küçük düşüreceğini” belirtti.

Macron bölgesel gazetelere verdiği ve bugün yayınlanan röportajda, “Rusya’yı küçük düşürmemeliyiz, ki böylece savaş sona erdiği zaman diplomatik araçlar üzerinden bir çıkış yolu inşa edebiliriz” dedi. Macron, Fransa’nın ihtilafı sona erdirmede arabulucu güç olma rolü oynayabileceğine inandığını kaydetti.

Bu sözlere Ukrayna tepki gösterdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Rusya’yı küçük düşürmekten kaçınılması çağrıları sadece Fransa’yı ve bu çağrıyı yapacak diğer her bir ülkeyi küçük düşürür” dedi.

Kuleba, “Çünkü Rusya’yı küçük düşüren Rusya'nın kendisi. Hepimizin Rusya’ya nasıl haddini bildireceğimize odaklanmamız daha iyi olur. Bunu yapmak barışı getirecek ve hayatlar kurtaracak” ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Moskova’nın Şubat ayında Ukrayna’yı işgalinden bu yana Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le diyaloğu sürdürme yönünde gayret ortaya koydu. Macron’un tavrı bazı doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri tarafından defalarca eleştirildi. Bu ülkeler, Macron’un sergilediği duruşunu Putin’i müzakere masasına çekme gayretlerine zarar verdiği görüşlerini dile getirdi.

Macron, ateşkesin sağlanması ve Kiev ile Moskova arasında güvenilir bir müzakere sürecinin başlaması için Putin’le düzenli olarak görüşse de bu görüşmelerde hala somut bir başarı sağlayabilmiş değil.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Putin’e, halkı, kendisi ve tarih açısından tarihi boyutta ve temel bir hata yapmakta olduğunu söyledim” diye konuştu.

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