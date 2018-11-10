Macron'u Bıçaklamayı Planlamışlar

Saint-Georges-de-Commiers kentinde oturan 55 yaşındaki kereste tüccarı Jean Pierre B.'nin, arabasında seramik bir bıçak bulunduğu ve aynı gün bu bıçakla suikast girişiminde bulunmayı hedeflediği de sızan bilgiler arasında.

İfade tutanaklarından sızan bilgilere göre, grubun beyni olan Jean-Pierre B., 6 Kasım Salı günü, Charleville-Mezieres kentine düzenlediği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Macron'u halkla selamlaşırken bıçaklamayı planladı.

Fransız kamu kanalı France 2'nin haberine göre, gözaltına alınan 6 militandan 4'ü Macron'a suikast planı yaptıklarını itiraf etti. Şüpheliler, Pazartesi gününden bu yana, bir haftadır, Birinci Dünya Savaşı'nın büyük cephelerinin açıldığı kentlerde geziye çıkan Macron'u "bıçaklamak için eylem planı" yaptıklarını söyledi.

Şüpheli şahsın, kriptolu bir hesaptan Cumhurbaşkanı Macron aleyhinde şiddet içeren eleştiriler dile getirmeye başlayınca, 31 Ekim tarihinden itibaren, DGSI istihbarat elemanları tarafından izlendiği belirlendi.

Pazartesi günü eleştirmekle yetinmemeye karar veren Jean Pierre B. beraberinde bir kişiyi de alarak otomobiliyle yola çıktı. Grubun beyni olduğu düşünülen Jean Pierre B., Macron'un temaslarını sürdürdüğü Charleville Mezieres kenti yakınlarındaki Bouzonville kasabasına gitti. Şüpheliler, burada diğer 2 kişiyle de buluşunca, grubun harekete geçeceğini anlayan istihbarat birimleri, sabahın ilk ışıklarında operasyon düzenledi.

Jean Pierre B'nin, seramik bıçağı, metal bıçakların aksine, güvenlik cihazından geçerken alarmı harekete geçirmemesi nedeniyle seçtiğini de itiraf ettiği kaydedildi.

"Yakalamasaydık başarabilirlerdi"

France 2'ye konuşan dosyaya yakın polis yetkilileri, "Harekete geçmelerinden hemen önce müdahale etmeyi başardık. Şüpheli şahıs dikkat çeken birisi değil, sıradan bir profili var. Eğer engellenmeseydi bunu başarabilirdi" dedi.