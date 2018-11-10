Macron'u Bıçaklamayı Planlamışlar

Dünya liderlerinin Paris'te toplanacağı Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminin 100. yıldönümü anmalarından hemen önce yakalanan 6 aşırı sağcı militanın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u anma programı sırasında bıçaklamayı hedeflediği ortaya çıktı.
Fransa'da Salı sabahı İç İstihbarat birimi DGSI'nin 3 ayrı kentte düzenlediği operasyonla göz altına aldığı 6 aşırı sağcı militanın gözaltı savcılık ifadeleri ortaya çıktı.
Fransız kamu kanalı France 2'nin haberine göre, gözaltına alınan 6 militandan 4'ü Macron'a suikast planı yaptıklarını itiraf etti. Şüpheliler, Pazartesi gününden bu yana, bir haftadır, Birinci Dünya Savaşı'nın büyük cephelerinin açıldığı kentlerde geziye çıkan Macron'u "bıçaklamak için eylem planı" yaptıklarını söyledi.
İfade tutanaklarından sızan bilgilere göre, grubun beyni olan Jean-Pierre B., 6 Kasım Salı günü, Charleville-Mezieres kentine düzenlediği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Macron'u halkla selamlaşırken bıçaklamayı planladı.
Saint-Georges-de-Commiers kentinde oturan 55 yaşındaki kereste tüccarı Jean Pierre B.'nin, arabasında seramik bir bıçak bulunduğu ve aynı gün bu bıçakla suikast girişiminde bulunmayı hedeflediği de sızan bilgiler arasında.
Şüpheli şahsın, kriptolu bir hesaptan Cumhurbaşkanı Macron aleyhinde şiddet içeren eleştiriler dile getirmeye başlayınca, 31 Ekim tarihinden itibaren, DGSI istihbarat elemanları tarafından izlendiği belirlendi.
Pazartesi günü eleştirmekle yetinmemeye karar veren Jean Pierre B. beraberinde bir kişiyi de alarak otomobiliyle yola çıktı. Grubun beyni olduğu düşünülen Jean Pierre B., Macron'un temaslarını sürdürdüğü Charleville Mezieres kenti yakınlarındaki Bouzonville kasabasına gitti. Şüpheliler, burada diğer 2 kişiyle de buluşunca, grubun harekete geçeceğini anlayan istihbarat birimleri, sabahın ilk ışıklarında operasyon düzenledi.
Jean Pierre B'nin, seramik bıçağı, metal bıçakların aksine, güvenlik cihazından geçerken alarmı harekete geçirmemesi nedeniyle seçtiğini de itiraf ettiği kaydedildi.
"Yakalamasaydık başarabilirlerdi"
France 2'ye konuşan dosyaya yakın polis yetkilileri, "Harekete geçmelerinden hemen önce müdahale etmeyi başardık. Şüpheli şahıs dikkat çeken birisi değil, sıradan bir profili var. Eğer engellenmeseydi bunu başarabilirdi" dedi.
Fransız polisi, geçtiğimiz Salı günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik 'şiddet içeren bir saldırı düzenleme' girişiminde oldukları şüphesiyle, aşırı sağcı 6 kişiyi gözaltına aldı.
Fransız İç İstihbarat Birimi DGSI'nin yönettiği operasyonla, Moselle'de dört kişi, Ille-et-Vilaine ve Isere'de ise birer kişi yakalandı. Aşırı sağ eğilimli şüphelilerin, 22 ila 62 yaşlarında, 1'i kadın 6 kişi olduğu belirtildi.
Dünya liderlerinin Paris'te buluşacağı 10. yıl anma etkinlikleri öncesi ortaya çıkan olay, "güvenlik önlemleri yeterli mi?" sorusunu gündeme getirdi. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, haftasonu boyunca 10 bin asker, polis ve jandarmanın konukları ve Paris halkını koruyacağını açıkladı.
İlk operasyonda 10 gözaltı
Bundan bir yıl önce de Fransız polisi, Lyon ve Paris yakınında iki ayrı noktaya operasyon düzenlemiş, aşırı sağcı 10 militanı göz altına almıştı. Bu kişilerin İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve radikal sol lider Jean-Luc Melenchon'a saldırı hazırlığında oldukları açıklanmıştı. Soruşturma sonrasında, gruba Logan N. isimli aşırı sağcı bir militanın liderlik ettiği ortaya çıkmıştı.
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