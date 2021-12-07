Macron'u Korkutan Sağcı Aday İkinci Sırada

Fransa'da merkez sağ Cumhuriyetçiler'in önseçiminden zaferle çıkan adayı Valerie Pecresse, erken başlayan seçim yarışına hızlı giriş yaptı.

Pecresse, adaylığının netleşmesinden bir gün sonra yapılan anketlerde, aşırı sağ adayları geride bırakarak yüzde 17 oy oranıyla, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından ikinci sıraya yerleşti. Seçim yarışı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve 3 sağcı aday arasında sürerken, sol partilerin hiçbiri yüzde 10 barajını aşamadı.

Araştırma şirketi Ifop-Fudicial'in Le Figaro gazetesi için yaptığı anketinde, seçimlerin üçüncü kadın adayı Valerie Pecresse, beklenmedik bir yükseliş sergiledi. Le Figaro, anket sonuçlarını "Valerie Pecresse ikinci tur mücadelesinde" manşetiyle duyurdu.

4 Aralık’ta yapılan ve partisinin önseçimlerinin ikinci turunda yüzde 60 oy alarak resmen aday olan Valerie Pecresse, daha önce yüzde 10 civarında görülen oy oranını yüzde 17'ye yükseltti.

Ankete göre, halen adaylığını açıklamayan ancak seçim turlarına şimdiden başlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 25, Pecresse yüzde 17 oy alacak. Valerie Pecresse yüzde 17, aşırı sağ lider Marine Le Pen yüzde 16, aşırı sağ aday Eric Zemmour yüzde 13 civarında oy alacak.

Sol oylar Macron'a gidebilir

Bu tahminlere göre ikinci tura Macron ve Pecresse kalacak ve Macron yüzde 52, Pecresse ise yüzde 48 oy alacak. Eğer ikinci tura aşırı sağcı Marine Le Pen kalırsa, Macron yüzde 56 gibi bir oyla açık farkla cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanacak.

Bugün seçim yapılsa Macron, karşısına Valerie Pecresse çıkarsa yüzde 52, Le Pen çıkarsa yüzde 54, Eric Zemmour çıkarsa da yüzde 63 ile yarışı kazanıyor.

Ankette sol partilerin ikinci tura aday çıkaramaması durumunda, sol oyların kime gideceği de değerlendiriliyor. Macron'un karşısına Pecresse çıkarsa sol seçmenin yüzde 63'ü, Le Pen çıkarsa yüzde 80'i, Zemmour çıkarsa da yüzde 85'i Macron'a oy vereceğini açıklıyor.

"Macron'u en çok endişelendiren isim"

Cumhurbaşkanı Macron, perde arkasından adaylık çalışmalarını hızlandırsa da henüz adaylığını açıklamayan tek isim ve anketlerde hep aynı oranla, yüzde 24-25 oyla zirvede kalmaya devam ediyor.

Ifop Genel Direktörü Frederic Dabi, sağın adayının netleşmesinin ve Pecresse'in aday olarak seçilmesinin de uzlaşma görüntüsü vererek, seçmeni rahatlattığını dile getiriyor.

Anketi gerçekleştirdiği Le Figaro gazetesine konuşan Dabi, "Macron hala ilk sırada. Sağlam bir temel üzerine kurulmuş durumda. Valerie Pecresse'nin ortaya çıkışı henüz bu pozisyonu etkilemiyor. Şimdilik, Pecresse emekli seçmen arasında ilerliyor; Macron bu seçmen grubunda daha geride. Le Figaro, Macron'a yakın kaynaklara atıfta bulunarak, "Sağın ortak adayı olma kapasitesini taşıyan Pecresse, tüm adaylar arasında Macron'u en çok endişelendiren isim" dedi.

"Fransa'nın Merkel'i olabilirim"

Anketler, seçimlerin rengini ortaya koysa da 2022 Nisan ayına kadar hala çok şey değişebilir. Önseçimden, sağın farklı renklerini savunan diğer 4 adayın desteğini alarak çıkmayı başaran Valerie Pecresse, "İngiltere'nin Tahtcher'ı, Almanya'nın Merkel'i gibi bir kadın lider olmak istediğini" dile getiriyor.

Paris'i de içine alan İle de France bölgesinin yöneticisi olarak ortaya koyduğu olumlu bilançoya güvenen Pecresse, "İle de France'ı yöneten, Fransa'yı da yönetir" diyerek tecrübesine vurgu yapıyor. Pecresse seçim stratejisini, oranı yaklaşık yüzde 70'i bulan sağ oyları olabildiğince toparlama üzerine kuruyor.

Sol partiler zor durumda

Fransa'da seçim yarışı sağ kampta kıyasıya sürerken, sol partiler yarışa epey geriden başlıyor. Ifop'un son anketi de bunu doğruluyor. Ankete göre hiçbir sol parti yüzde 10'un üzerine çıkamıyor. Radikal sol LFI adayı Jean Luc Melenchon yüzde 9, Yeşiller'in adayı Yannick Jadot yüzde 6, Sosyalistler’in adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde 5 oy alabiliyor.

Aşırı sağcı Eric Zemmour'un, adaylığını açıkladıktan sonra Paris'te düzenlediği ilk mitinginde yaşanan olaylar ise Zemmour'u zorlayarak Marine Le Pen'in arkasına düşürüyor.

SOS Racisme derneği mensubu bir grup genç, miting salonuna sızarak, üzerlerinde "Irkçılığa hayır" yazısı olan tişörtlerle eylem yapınca, salondaki militanların saldırısına uğradı. Sandalyelerin havada uçtuğu, yumruklu tokatlı kavga sonunda gösteri yapmak isteyen gençler kanlar içinde dışarı çıkarıldı. Zemmour da bir göstericinin saldırısına uğrayınca, iki saldırı hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Olayları değerlendiren Zemmour ertesi gün konuk olduğu BFM TV'de, "Elbette şiddeti kınıyorum ama bu saldırılardan ben sorumlu değilim. Oraya provokasyon amaçlı gelen grupların, salonda hiçbir işi yok" dedi.

"Macron tam yetişmemiş bir ergen"

Seçim kampanyasında aşırı sağcı rakibi Le Pen hakkında tek kelime etmeyen Zemmour, kampanya stratejisinin hedefine Cumhurbaşkanı Macron'u koydu.

Zemmour BFM TV'ye yaptığı açıklamada, "Macron bir ergen gibi ortalarda dolaşıyor. Koca bir boşluk, bir hiç. Hiçbir konuda net bir fikri yok. Bir gün 'NATO beyin ölümünde' diyor, ertesi gün bize açıkça tuzak kuran, hakaret eden Amerikalılar'a yaranıyor. Bir gün ‘sömürgecilik insanlığa karşı suç’ diyor, ertesi gün 'Cezayir'de FLN hatıraları üzerine çıkar politikası izliyor' diyor. Bir gün bir şeyi savunup, ertesi gün bunun tümüyle tersini savunabiliyor. Karakteri tamamlanmamış, hala bir çocuk. Koca bir boşluk" diye konuştu.

Karşısındaki tüm adaylar netleşen Cumhurbaşkanı Macron'un ise adaylığını yılbaşından sonra açıklaması bekleniyor. Bir taraftan Fransa turlarına çıkarak halkı dinleyen Cumhurbaşkanı, Ocak ayında devralacağı AB Dönem Başkanlığı için de 9 Aralık'ta büyük bir basın toplantısı düzenleyecek.

