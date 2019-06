Macron'un Avrupa Planına Kendi Partisinden Engel

Brüksel kulislerinde bomba gibi sözler

Ancak geçtiğimiz hafta, seçilmesinin hemen ardından Brüksel'de bir grup gazeteciyle “yazılmamak üzere” sohbet eden Loiseau, tüm AB yöneticileri hakkında sert ifadeler kullanınca kesin gözüyle baktığı adaylığından vazgeçmek zorunda kaldı. Brüksel'de yaklaşık 15 gazeteciyle yazılmamak üzere sohbet eden Loiseau, AP'nin en büyük grubu muhafazakar sağ Halk Partisi Grubu PPE'nün AB Komisyonu Başkanı Alman Manfred Weber için "ektoplazma", liberal grubun Fransız üyesi Jean Arthiusi için "sevimsiz", grubun Belçikalı lider adayı ve Macron'un en büyük destekçisi Guy Verhofstadt hakında ise "on beş yıldır hüsrana uğramış yaşlı kadın gibi" ifadelerini kullandı. Loiseau'nun sözlerini, toplantıya katılmayan Belçikalı Le Soir gazetesi yazdı. Her ne kadar gazete birkaç saat sonra sitesinden haberi çekse de Loiseau'nun "her biri adeta bomba etkisi yaratan" sözleri Brüksel'de hızla yayıldı. Haber Fransız hiciv gazetesi Canard Encehaine'de de yayınlanınca, Avrupa Parlamentosu'nda daha görev dağılımı yapılmadan ilk skandal yaşandı.