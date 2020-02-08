Macron'un Kara Haftası: Popülaritesi Yüzde 24'e Düştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümete karşı gerçekleştirilen protestolar ve hükümet politikaları üzerine birbiri ardına patlak veren polemikler nedeniyle oldukça zor bir dönem geçiriyor. Haftaya merkez sağ gruptan gelen bir yasa önerisi ile kötü başlayan hükümet, sonunda kendi milletvekili grubu ile de kavga edince, 2 milletvekili iktidar partisinden istifa etti.
Kavga, merkez sağ parti UDİ'nin "çocukları ölen ailelere verilen ücretli izin günlerinin 5'ten 12'ye çıkarılmasını" içeren yasa önerisi ile başladı. Meclis'teki görüşmelerde Çalışma Bakanı Murielle Penicaud, "patronlara ek mali yük getireceği" gerekçesiyle hükümetin öneriye karşı olduğunu söyledi. İktidar milletvekillerinin de oyları ile öneri 48'e karşı 50 oyla reddedildi.
Bunun üzerine tüm muhalefet partileri ve sosyal medya, iktidar milletvekillerini "patronların partisi", "zekasız, kalpsiz, soğuk, iktidarın piyonları" olarak nitelendirdiler; vekilleri oyuncak robotlara benzettiler. Milletvekilleri, "toplumdan kopuk, halkı anlamayan" vekiller olmakla da suçlandı.
Yerel seçimlere 2 ay kala yaşanan polemiğin büyümesini engellemek amacıyla müdahale eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "milletvekillerinden daha insani davranmalarını" isteyince tartışmalar daha da alevlendi.
Kendi liderleri tarafından bile eleştirilen iktidar vekilleri tüm ülkede alay konusu oldu. Sonuçta iki milletvekilli, daha fazla aşağılanmaya izin vermeyeceklerini belirterek, iktidar partisi Cumhuriyet'e Yürüyüş'ten istifa etti. Son iki istifa ile seçimlerden bu yana iktidar partisini terk eden milletvekili sayısı 314'ten 300'e geriledi. Fransız Meclis'inde salt çoğunluk 289 milletvekili oyuyla sağlanabiliyor.
20 binden fazla değişiklik önergesi
Aynı sırada, Fransız Danıştayı sert protesto ve grevlerle karşılanan Emeklilik Reformu'nun "hukuk açısından güvenli bir yasa" olmadığı hükmüne vardı. Meclis'te komisyonda görüşmelerine başlanan yasa hakkında Danıştay'ın böyle bir karar açıklaması da yasaya muhalefeti daha da büyüttü. Üstelik yasa üzerindeki görüşmeler daha Genel Kurul'a gelmeden ciddi bir tıkanıklık ile karşı karşıya kaldı. Parlamento tarihinde görülmedik bir şekilde, sadece radikal sol La France Insoumise (Boyun Eğmeyen Fransa) partisi tasarı hakkında 19 bin değişiklik önergesi verdi. Önergelerin toplamı 20 bini geçti.
Polisi kızdıran karikatür
Bütün bu zorluk yanı sıra, Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yelekliler hareketine karşı 1 yılı aşkın süredir kendisini ve hükümeti koruyan polis teşkilatını da kızdırdı. Macron'un, Karikatür Festivali'nde, karikatürist Jul ile birlikte, Sarı Yelekliler eylemlerinde polis şiddeti nedeniyle gözlerini kaybeden eylemcileri temsil eden bir tişörtle poz vermesi polis teşkilatını ayaklandırdı.
Popülaritesi serbest düşüşte
Bir hafta içinde üst üste yaşanan tartışmalar, Macron'a pahalıya mal oldu. Yaşanan polemiklerin ardından Le Figaro gazetesinin Kantar-One Point şirketine yaptırdığı son anket, Cumhurbaşkanı Macron'un popülaritesinin yüzde 24'e gerilediğini ortaya çıkardı. Eylül ayından bu yana halk desteği 8 puan düşen Macron, 2 puan daha gerilerse, iktidarı sonunda "Beşinci Cumhuriyet tarihinin en az sevilen cumhurbaşkanı" olan selefi François Hollande'ı yakalayacak.
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