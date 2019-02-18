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Macron’un kirli ilişkilerini ortaya çıkaran gazeteye baskı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 00:00 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Eski Başkoruması Alexandre Benalla’nın gizli ilişkilerini açığa çıkaran Mediapart haber sitesine hükumetin baskısı devam ediyor.

Macron’un kirli ilişkilerini ortaya çıkaran gazeteye baskı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Eski Başkoruması Alexandre Benalla’nın gizli ilişkilerini açığa çıkaran Mediapart haber sitesine hükumetin baskısı devam ediyor. Haber sitesinin bürosunda polisin arama yapma üzerine gazete çalışanları, protesto düzenledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Eski Başkoruması Alexandre Benalla, 1 Mayıs gösterilerinde polis kaskı giyerek yerde yatan bire göstericiye şiddet uygulamış, basında büyük bir yankı uyandırmıştı. Skandalın kamuoyuna duyurulmasında rol oynayan Mediapart haber sitesine karartma uygulanmış, bazı yazarları gözaltına almıştı. Haber sitesinin bürosunda polisin arama yapma üzerine gazete çalışanları, “basın özgürlüğü” ve “haber kaynağını koruma” hakları adına savcı ve polislerin binaya girmesine izin vermemişlerdi. Baskılara dayanamayan Mediapart çalışanları Paris’te protesto düzenleyerek sesini duyurmaya çalıştı.

Kaynak gizliliği ihlal ediliyor
Paris Cumhuriyet Başsavcılığı, Benalla’ya ait olduğu iddia edilen ses kaydını yayımlayan Mediapart’a “mahremiyet ihlali” gerekçesiyle ön soruşturma açmış ve Fransız yasalarına göre, ön soruşturma kapsamındaki aramalarda aranan kişinin kabul etmesi veya hakim kararının olması gerekiyor. Mediapart’ın yazarlarından Fabrice Arfi, söz konusu soruşturmanın, gazeteciliğin kaynak gizliliği ilkesini ihlal ettiği, gerekçesiyle savcı ve polislerin binada arama yapmalarına izin vermediklerini açıkladı.

Emirleri Macron’dan almış
Mediapart Haber sitesi, Benalla ile Macron’un partisi LREM’nin çalışanı Vincent Crase arasında geçtiği iddia edilen 8 adet önemli ses kaydı yayımlamıştı. Benalla skandalının patlak verdiği günden sonra kaydedildiği iddia edilen kayıtta, Alexandre Benalla bizzat Macron’dan emir aldığı belirtilmişti. Macron’un yardımcısının kirli bağlantılarını açığa çıkaran Mediapart, Paris Savcılığı’nın açıkça baskınına uğradığını iddia ediyor.

Göstericiyi dövünce büyük sırlar ortaya çıktı
Geçen yıl 1 Mayıs’ta Paris’teki göstericilere şiddet uygulayan Alexandre Benalla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yakın çevresinde bulunan koruması ve danışmanıydı. Temmuz ayında korumanın şiddet görüntülerinin açığa çıkmasıyla başlayan “Benalla krizi”, Fransa’yı bir anda karıştırmıştı. Benalla’nın uluslararası bağlarını ve kirli ekonomik faaliyetlerini aylardır gündeme getiren Mediapart, Paris Savcılığı’nın baskınına uğramıştı.

Soruşturma devamında birçok istifayı getirdi
Mediapart’a ses kayıtlarını getiren köstebeği bulabilmek için Paris savcılığı, Mediapart sıkıştırma gereği duymuş ve Medaipart’ın yayınladığı ses kaydında, Bir Rus iş adamı ile Arap asıllı bir kişinin isminin geçtiğine rastlanmış ve Cumhurbaşkanı Macron’un danışmanı istifa etmişti. Ses kayıtlarını veren köstebeğin araştırılması genişletince, Başbakanlık güvenlik danışmanı bir kadın istifa etmek zorunda kalmıştı. istifa eden güvenlik danışmanının birlikte yaşadığı Arap asıllı kişinin de yapılan araştırmalar sonucu Fransa Savunma Bakanlığı’nda asker olduğu ortaya çıkmış ve bu kişide istifa etmek zorunda kalmıştı. Tüm bu kirli ilişkilerin bir ucunun cumhurbaşkanı Macron’a uzanacağı iddiaları yer almıştı.

Macron’un kirli ilişkilerini ortaya çıkaran gazeteye baskı

Macron’un kirli ilişkilerini ortaya çıkaran gazeteye baskı

Macron’un kirli ilişkilerini ortaya çıkaran gazeteye baskı

Macron’un kirli ilişkilerini ortaya çıkaran gazeteye baskı

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