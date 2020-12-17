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Macron’un koronavirüs testi pozitif çıktı

17.12.2020 14:02 | Son Güncelleme:
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Macron’un koronavirüs testi pozitif çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve tüm seyahatlerini iptal ederek kendini karantinaya alacağı açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Macron’un ilk belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdığı ve test sonucunun pozitif olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanının ulusal düzenlemeler uyarınca yedi gün boyunca kendini karantinaya alacağı kaydedildi. Macron’un uzaktan çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Bir Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Macron’un Lübnan ziyareti de dahil olmak üzere tüm planlanan seyahatlerini iptal edeceğini söyledi. Başbakan Jean Castex’in de, Macron’la teması olduğu için kendisini karantinaya aldığı kaydedildi. Castex’de herhangi bir semptom görülmediği, yine de Perşembe günü itibarıyla Fransız Senatosu'na gitmeyeceği belirtildi.

Fransa'da şu ana kadar resmi rakamlara göre 59 bin 300 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede Çarşamba günü verilerine göre günlük vaka sayısı 17 bini geçti. Fransa, ikinci dalgayla mücadele kapsamında restoran ve cafelerin yanı sıra, sinema ve tiyatroları kapalı tutarken, akşam saat 20’den sonra sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Macron, koronavirüs testi pozitif çıkan ilk hükümet veya devlet başkanı değil. Daha önce de ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson Covid-19’a yakalanmıştı.

Reuters, AFP / SÖ, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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