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Macron'un kürtaj çağrısı yeni AP başkanını zorlayacak

19.01.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Avrupa Parlamentosu'nda kürtaj hakkının AB Temel Haklar Bildirgesi'ne alınmasını istedi.

Bu talep, kürtaja karşı çıkan yeni AP Başkanı Metsola'yı zorlayacak.Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Ocak 2022'de üstlenen Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Temel Haklar Bildirgesi'ne çevre koruma ve kürtaj hakkının da dahil edilmesi çağrısında bulundu.

Macron, Çarşamba günü Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı konuşmada, "Çevre koruma ve kürtaj hakkını açıkça ele almak için bildirge tüzüğünün güncellenmesi gerekiyor" dedi.

Macron'un kürtaj hakkı konusundaki çıkışının geçtiğimiz Salı günü Avrupa Parlamentosu başkanlığına seçilen Maltalı siyasetçi Roberta Metsola için sıkıntılı olabileceği belirtiliyor. AP'nin muhafazakar başkanı kürtaja karşı olduğunu açıklamıştı.

Macron konuşmasında ayrıca, Fransa'nın 1 Ocak'tan itibaren 6 aylığına üstlendiği AB dönem başkanlığı sırasında sürdürülebilir, güçlü ve bağımsız bir Avrupa oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi. Avrupa Birliği'nin demokrasi, ilerleme ve barış vaatlerini yeniden sağlamlaştırmanın gerekli olduğunu vurgulayan Macron, bunun için temelde hukukun üstünlüğü ilkesinin savunulması gerektiğini, aksi takdirde keyfi uygulamalar tehdidiyle karşı karşıya kalınacağını söyledi.

Macron, konuşmasında iklim değişikliği, dijitalleşme ile Avrupa'da güvenlik ve barış konularını güncel zorluklar olarak nitelendirdi.

"AB sadece krizlere tepki göstermemeli, ileriye dönük davranmalı ve geleceğini diğer ülkelerin kararlarına bağımlı hale getirmemeli" diye konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, açılış konuşmasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

AFP,dpa/TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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