‘Macron’un Libya İddiaları Gerçekdışı’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Türkiye Libya’ya savaş gemisi ve Suriye’den paralı asker yollayarak mutabakatı ihlal etti” dedi. Dışişleri Bakanlığı “Macron gerçek dışı iddialarla yine gündem yaratmaya çalışıyor” açıklaması geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından Türkiye ve Libya’nın BM tarafından tanınan hükümeti arasında imzalanan mutabakatın ‘‘siyasi ya da hukuki dayanağı olmayan geçersiz bir belge’’ olduğunu savundu.

Bu ay başında Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Libya toplantısına atıfta bulunan Macron, ‘‘Son günlerde Türk savaş gemilerinin ve Suriyeli paralı savaşçıların Libya topraklarına girdiğini gördük. Bu Berlin’de varılan uzlaşının ciddi bir ihlalidir’’ ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü Savunma Bakanlığı dört fırkateyn ve bir yakıt ikmal gemisinin NATO’nun bölgedeki operasyonlarına destek vermek ve deniz ticaret yollarının güvenliğini sağlamak amacıyla Orta Akdeniz’de Libya’nın kıta sahanlığı dışında olduğunu belirtmişti.