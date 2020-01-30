‘Macron’un Libya İddiaları Gerçekdışı’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Türkiye Libya’ya savaş gemisi ve Suriye’den paralı asker yollayarak mutabakatı ihlal etti” dedi. Dışişleri Bakanlığı “Macron gerçek dışı iddialarla yine gündem yaratmaya çalışıyor” açıklaması geldi.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından Türkiye ve Libya’nın BM tarafından tanınan hükümeti arasında imzalanan mutabakatın ‘‘siyasi ya da hukuki dayanağı olmayan geçersiz bir belge’’ olduğunu savundu.
Bu ay başında Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Libya toplantısına atıfta bulunan Macron, ‘‘Son günlerde Türk savaş gemilerinin ve Suriyeli paralı savaşçıların Libya topraklarına girdiğini gördük. Bu Berlin’de varılan uzlaşının ciddi bir ihlalidir’’ ifadelerini kullandı.
Çarşamba günü Savunma Bakanlığı dört fırkateyn ve bir yakıt ikmal gemisinin NATO’nun bölgedeki operasyonlarına destek vermek ve deniz ticaret yollarının güvenliğini sağlamak amacıyla Orta Akdeniz’de Libya’nın kıta sahanlığı dışında olduğunu belirtmişti.
Türkiye Libya’daki çatışmalarda Trablus’taki uluslararası toplum tarafından tanınan Başbakan Fayez el Sarrac hükümetine; Fransa ise ülkenin doğusunu kontrol eden Halife Hafter güçlerine destek veriyor.
Türkiye’nin Libya’da Sarrac hükümetiyle geçen yıl sonunda imzaladığı mutabakat muhtırasına Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs itiraz etmişti.
Macron, “Deniz sınırlarında egemenlik konusunda Yunanistan ve Kıbrıs’a destek veren Fransa Türkiye’nin provokasyonlarını kınamaktadır. Libya’da varılacak bir siyasi çözümün bu anlaşmanın iptalinden geçtiğini yeniden vurgulamalıyım” ifadelerini kullandı.
"Macron gerçekdışı iddialarıyla yine gündem yaratmaya çalışıyor"
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan tepki geldi. Hami Aksoy, Macron için “ülkemize yönelik gerçekdışı iddialarıyla yine gündem yaratmaya çalışmıştır’’ ifadelerini kullandı.
Açıklamada, ‘‘Libya’da krizin başladığı 2011 yılından bu yana yaşanan sıkıntılarda esas sorumluluk Fransa’nındır. Bu ülkenin Libya’daki doğal kaynaklar üzerinde söz sahibi olmak için Hafter’e koşulsuz destek verdiği bir sır değildir.” denildi.
Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Macron’un Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü YPG sözücüsü ile görüşmesine isim vermeden atıfta bulunuldu, “Fransa Cumhurbaşkanı’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden teröristleri de pek çok kez Saray’da ağırladığı gayet iyi bilinmektedir” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, “Berlin Konferansı’nda alınan ve siyasi sürecin başlatılmasını da sağlayacak temel karar, kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanmasıdır. Fransa, Konferans kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Hafter’e verdiği desteği sonlandırmalıdır’’ denildi.
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