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Macron’un Normandiya Çıkartması 75. Yılı Anma Törenine Trump’la devam etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2019 17:04 | Son Güncelleme

Fransa’yı Nazi istilasından kurtarmak için ABD, İngiltere ve Kanada birlikleri tarafından gerçekleştirilen Normandiya Çıkarması’nın 75.yılı için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma törenleri İngiltere Başbakanı Theresa May’in ardından ABD Başkanı Donald Trump ile devam etti.İkinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren, Fransa’yı Nazi istilasından kurtarmak için ABD, İngiltere ve Kanada birlikleri tarafından gerçekleştirilen Normandiya Çıkarması’nın 75.yılı anma etkinlikleri dün İngiltere’nin güneyindeki Porstmouth’ta gerçekleştirilmişti.

Fransa’yı Nazi istilasından kurtarmak için ABD, İngiltere ve Kanada birlikleri tarafından gerçekleştirilen Normandiya Çıkarması’nın 75.yılı için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma törenleri İngiltere Başbakanı Theresa May’in ardından ABD Başkanı Donald Trump ile devam etti.
İkinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren, Fransa’yı Nazi istilasından kurtarmak için ABD, İngiltere ve Kanada birlikleri tarafından gerçekleştirilen Normandiya Çıkarması’nın 75.yılı anma etkinlikleri dün İngiltere’nin güneyindeki Porstmouth’ta gerçekleştirilmişti. Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı May, ABD Başkanı Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron gibi isimlerin katıldığı törenin ardından bir anma töreni de bugün Fransa’nın Normandiya bölgesindeki Colleville-Sur-Mer kentinde gerçekleştirildi. Macron’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende bu kez konuk İngiltere Başbakanı Theresa May oldu. Macron ile görüşen May, İkinci Dünya Savaşına katılan askerlerle sohbet etti. Macron ve May, inşa edilecek anıtın ilk taşını birlikte koyan koydu.
Tören, ABD toprağı Colleville Amerikan Askeri Mezarlığı’nda devam etti
Normandiya Çıkarması’nın 75.yılı için düzenlenen anma töreni ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımı ile Amerikan toprağı sayılan Colleville Amerikan Askeri Mezarlığı’nda devam etti. Amerikan mezarlığındaki tören sırasında 5 Amerikan Gazisine Onur Nişanesi veren Macron Amerikalı gazileri “Silah arkadaşlarımız” olarak tanımladı. Daima askerlerine borçlu olduklarını dile getiren Trump “Gazilerimiz Ulusumuzun gururudur” dedi.
Konuşması sırasında Fransa’yı kurtarmak için ölen Amerikan askerlerini anan Macron “Çoğu henüz 20 yaşlarında olan ve çıkarmaya katılan 135 bin askeri unutmuyoruz, onlar Avrupa ve Fransa’nın kaderini değiştirdi” ifadesinde bulundu. Ölen 37 bin asker için “kendilerini Fransa için kurban ettiler, cesaretleri önünde eğiliyorum” diyen Macron, daha sonra birçok hükümet temsilcisi ile birlikte, Trump ve heyetiyle yemekte buluştu.

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