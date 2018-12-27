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"Macron'un otoritesi zarar gördü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:30 | Son Güncelleme

AB Komisyonunun Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger: - "2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3'lük sınırı aşmasıyla Cumhurbaşkanı Macron'un otoritesi zarar gördü"

BERLİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un otoritesinin, ülkesinin 2019 bütçesinde verdiği açık nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.

Oettinger, Funke Medya Grubuna verdiği röportajda, Fransa'nın bütçe açığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3'lük sınırı aşmasıyla Cumhurbaşkanı Macron'un otoritesi zarar gördü." diyen Oettinger, AB'nin birkaç hafta önce Fransa bütçesini inceldiğini ve yeniden bir inceleme yapılmayacağını söyledi.

Bu şartlar altında bütçe açığının yüzde 3'ün üstünde olmasına bir defalığına göz yumacaklarını belirten Oettinger, bu durumun 2019'dan sonra devam etmemesi gerektiğini kaydetti.

Oettinger, Macron'un, AB'ye güçlü bir şekilde destek verdiğini de dile getirdi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) da değinen Oettinger, Brexit'in anlaşmasız gerçekleşmesi durumunda, İngiltere'nin AB nezdinde Fas veya Azerbaycan gibi üçüncü bir ülke olacağını ifade etti.

Bunu engellemek için bir ayrılma anlaşması yaptıklarını söyleyen Oettinger, İngiliz parlamentosunun ocak ayında ayrılma anlaşmasına onay vermesinin tamamen olasılık dışı olmadığını, parlamentoda düzensiz Brexit veya yeni bir referandum için de bir çoğunluk bulunmadığını vurguladı.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının, gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 3'ü, kamu borçlarının da GSYH'lerin yüzde 60'nın altında olması şartı aranıyor. Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oet Brexit Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

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