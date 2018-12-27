İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) da değinen Oettinger, Brexit'in anlaşmasız gerçekleşmesi durumunda, İngiltere'nin AB nezdinde Fas veya Azerbaycan gibi üçüncü bir ülke olacağını ifade etti.

Oettinger, Macron'un, AB'ye güçlü bir şekilde destek verdiğini de dile getirdi.

Bu şartlar altında bütçe açığının yüzde 3'ün üstünde olmasına bir defalığına göz yumacaklarını belirten Oettinger, bu durumun 2019'dan sonra devam etmemesi gerektiğini kaydetti.

"2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3'lük sınırı aşmasıyla Cumhurbaşkanı Macron'un otoritesi zarar gördü." diyen Oettinger, AB'nin birkaç hafta önce Fransa bütçesini inceldiğini ve yeniden bir inceleme yapılmayacağını söyledi.

Bunu engellemek için bir ayrılma anlaşması yaptıklarını söyleyen Oettinger, İngiliz parlamentosunun ocak ayında ayrılma anlaşmasına onay vermesinin tamamen olasılık dışı olmadığını, parlamentoda düzensiz Brexit veya yeni bir referandum için de bir çoğunluk bulunmadığını vurguladı.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının, gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 3'ü, kamu borçlarının da GSYH'lerin yüzde 60'nın altında olması şartı aranıyor. Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.

