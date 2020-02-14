Macron'un partisinin Paris adayı seks videosunun ortaya çıkması sonrası yarıştan çekildi

Fransa'da önümüzdeki ay yapılacak yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin Paris Belediye Başkan Adayı olan Benjamin Griveaux, ortaya çıkan bir seks videosu nedeniyle yarıştan çekildi. Ülkede bir erkeği uygunsuz halde gösteren video, Perşembe günü sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Eski Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, onu ikiyüzlülükle suçlayan bir Rus muhalif sanatçı tarafından hedef alındı.

2017'de Rusya'dan Fransa'ya gelip iltica başvurusunda bulunan Petr Pavlensky, videoyu kendisinin internete yüklediğini söyledi.

42 yaşındaki Griveaux ise "Ailem bunu hak etmiyor. Kimse böyle bir tacize maruz kalmamalı" diye konuştu.

Siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden birçok siyasetçi, bireylerin özel hayatlarına saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak olayı kınadı. Başbakan Edouard Philippe, Griveaux'ya desteğini açıkladı.

Video, Griveaux'nun siyasi hırslarını ve "aile değerlerine fanatik inancını" vurgulayan bir profil içeren ve fazla bilinmeyen bir sitede paylaşıldı. Griveaux'nun bir genç kadınla mahrem telefon mesajlarına ve ona gönderdiği özel bir videoya da yer verildi.