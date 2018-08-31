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Macron'un popülaritesi en düşük seviyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 13:34 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un popülaritesi yüzde 34'e düştü

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un popülaritesinin göreve geldiğinden bu yana en düşük seviyede olduğu belirtildi.

BVA şirketinin yaptığı ankete göre, Çevre Bakanı Nicolas Hulot'nun salı günkü istifasından sonra Macron'un popülaritesi yüzde 34'e düştü.

Macron'un popülaritesinin göreve başladığı 2017'nin Mayıs ayından bu yana en düşük seviyede olduğu kaydedildi. Bu oranın aynı dönemde eski cumhurbaşkanları François Hollande için yüzde 32 ve Nicolas Sarkozy için yüzde 47 oranında olduğu ifade edildi.

Ankette, Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in popülaritesine de yer verildi. Buna göre yüzde 38 oranı ile Philippe'in popülaritesi de göreve gelişinden bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Ankete katılanların yüzde 66'sı Macron ve yüzde 61'i Philippe hakkında "kötü fikirlere" sahip olduğunu ifade etti. Bu oranların temmuz ayına göre yüzde 7'lik artış gösterdiği belirtildi.

Katılımcıların sadece yüzde 28'i Macron ve hükümetin politikasını doğru bulduğunu dile getirdi.

Anketin 29-30 Ağustos'ta 18 yaşından büyük bin 40 kişi ile yapıldığı aktarıldı.

Bir başka ankete göre Fransızların yüzde 85'i çevre konularında hükümetin yaptıklarını yeterli bulmuyor.

Temmuz ayında Macron'un eski yakın koruması Alexandre Benalla'nın, 1 Mayıs gösterilerinde iki kişiyi darbettiğinin ortaya çıkması ve Bakan Hulot'nun Çevre Bakanlığından istifa etmesinin ardından, Macron'un popülaritesinin düşmeye başladığı belirtiliyor.

Hulot, salı günü France Inter Radyosu'nun canlı yayınında, Macron'a hayran olduğunu ancak ekoloji ve çevre konularında aynı çizgide olmadıkları için görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Hulot, kendisini hükümet içinde çevre konusundaki mücadelede yalnız hissettiğini ve yeteri kadar destek alamadığını söylemişti.

Fransız basınında yer alan haberlerde, ülkede çevreci mücadelesiyle bilinen Hulot'nun, Macron'un çevre konularında gereken kararları almadığı, çevre yatırımlarına yeteri kadar önem vermediği ve çevre karşıtı kişilerle görüştüğü gerekçesiyle istifa ettiği belirtilmişti.

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