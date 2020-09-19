Macron’un Türkçe Tweet'ine Erdoğan'dan Diyalog Yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Doğu Akdeniz’deki gerginliğin ele alınacağı liderler zirvesi öncesinde Twitter aracılığıyla karşılıklı diyalog mesajı geldi.

Yunanistan ve Türkiye arasında krize dönüşen Doğu Akdeniz konusu 24-25 Eylül'de AB liderler zirvesi öncesinde ilk Twitter paylaşımı Cumartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan geldi.

Macron yaptığı Türkçe paylaşımla Ankara’ya diyaloğu açma çağrısında bulundu. Macron "Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" dedi.

Macron’un bu paylaşımından kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macron’un bu çağrısına yanıt yine aynı platform üzerinden geldi. Erdoğan Twitter paylaşımında;

"Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.